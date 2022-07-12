安倍晉三靈車巡禮 與永田町做最後告別

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，喪禮今天下午在東京增上寺舉行。載著安倍遺體的靈車隨後在東京政治樞紐區永田町繞行，帶著執政最久的日本首相向官邸、國會議事堂告別。

●日本時間下午1時 葬禮於東京港區增上寺舉行

今天的家祭僅限家人與至交參加，日本政界包括首相岸田文雄、自民黨幹事長（祕書長）茂木敏充，以及安倍派系幹部參加。副總統賴清德以私人身分參加。

增上寺旁獻花台周邊大排長龍，許多民眾到場獻花，雙手合十致意。

●下午2時30分 靈車離開增上寺

增上寺前的道路兩旁，聚集大批民眾前來送安倍最後一程。隨著靈車開動，群眾響起鼓掌聲。沿路民眾低頭向靈車車隊致意，並不時有人大喊「安倍桑，謝謝您」。

安倍夫人安倍昭惠坐在前座，手捧牌位、神情哀戚送丈夫最後一程，並不時對群眾點頭致意。

載著安倍遺體的靈車隨後繞行自民黨總部、國會議事堂、首相官邸等安倍長年活動的政治舞台，向永田町做最後告別。

●下午3時前 靈車來到自民黨總部

下午3時之前，車隊來到自民黨總部前，自民黨幹事長（祕書長）茂木敏充、自民黨政務調查會長高市早苗、自民黨選舉對策委員長遠藤利明等自民黨議員列隊，對著靈車雙手合十，低頭向安倍做最後告別。

自民黨總部停車場今天設置臨時獻花台，許多民眾帶著花束前來致意。

●下午3時過後 靈車來到首相官邸

下午3時前，車隊來到首相官邸，在官邸周邊繞行一周，於下午3時過後駛入官邸。

日本首相岸田文雄、安倍派系的內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣萩生田光一等多名官員，在官邸的玄關處迎接。

靈車在玄關前短暫停留，隨後在雙手合十的岸田文雄一行人目送下離開。

●下午3時許 靈車來到國會議事堂

眾議院議場細田博之、參議院議長山東昭子、公明黨代表（主席）山口那津男、日本共產黨書記局長小池晃，約100名在野黨國會議員在國會議事堂的正門前等待靈車到來。

車隊在下午3時過後抵達國會議事堂，隨著一聲「敬禮」，議員們雙手合十，鞠躬向車隊致意。

國會議事堂周邊同樣聚集大量民眾，不時可見到有人低頭拭淚。

車隊隨後駛往殯儀館，安倍將在殯儀館進行火化。

●下午3時30分 抵達殯儀館

安倍的遺體於下午3時30分左右抵達位於品川區的殯儀館，安倍昭惠坐在靈車的前座。安倍的胞弟、防衛大臣岸信夫等親屬也進入殯儀館。

日本富士新聞網報導，安倍遺體已在殯儀館火化。安倍昭惠帶著骨灰離開殯儀館，返回增上寺舉行頭七法會。

日本時間晚間6時20分前，結束喪禮法會的安倍昭惠，抱著安倍骨灰搭車離開增上寺。

今天晚間在東京飯店內，將由安倍近親舉行告別會。東京都和山口縣預計之後也將分別舉辦隆重的告別會。（譯者：黃名璽、戴雅真）1110712