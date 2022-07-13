教宗方濟各：若退休不住梵蒂岡或阿根廷

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（中央社羅馬12日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）說，如果他退休的話，他不會住在梵蒂岡或回到他的家鄉阿根廷，而是會在羅馬找一間教堂，持續聆聽信徒告解。

美聯社報導，方濟各在西班牙語電視台特萊維薩環球電視網（TelevisaUnivision）今天播出的訪談片段中說：「我是羅馬的主教，在這個情況下，我會是羅馬的榮休主教。」

現年85歲的方濟各否認打算在近期退休，但在前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）2013年成為600年來首位退位的教宗後，他重申退休的可能性仍存在。

方濟各受訪時說，雖然教廷在處理退休教宗一事上很順利，但梵蒂岡還是需要更完善地規範榮休教宗這樣的人物。

一些樞機主教與教會律師早已對本篤十六世的退休決定提出疑問，包括他持續穿著教宗的白色長袍，並維持教宗名字本篤十六世，而非回歸他的本名拉辛格（Joseph Ratzinger）。

他們說，那些選擇及本篤十六世持續出現在梵蒂岡讓信徒感到困惑，讓批評方濟各的傳統主義者援引本篤十六世為例，威脅天主教會團結。

方濟各受訪時提到本篤十六世說：「第一次的經驗算是順利，因為他是品德高尚、低調謹慎的人，他處理得很好。但未來，應把事情描述得更多，或應該更清楚詳盡。」

方濟各表示：「我想，在經過那麼多世紀後踏出第一步，這很了不起。」

方濟各說，「如果我還活著」，如果時間點對的話，也會在擔任教宗時，在離世前退位。詢及方濟各成為退休教宗後，他是否會住在梵蒂岡或是回到阿根廷，他回答「肯定不會」，但提到他是否會定居向來作為羅馬主教座堂的拉特朗聖若望大殿（Basilica of St. John Lateran）時，他說「有可能」。

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他回憶說，2013年樞機主教秘密會議推選他成為教宗時，他原本計劃以布宜諾斯艾利斯大主教的身分退休。方濟各說，他當時已在布宜諾斯艾利斯準備了一棟公寓，讓他可以到附近的教堂聆聽信徒告解，並到醫院探視病人。

他說：「這是我想過待在布宜諾斯艾利斯的規劃。如果退位前我還活著，我也可能在退位前過世，我希望過著像那樣的生活。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110713