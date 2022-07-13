歐盟提出3大跨境健康威脅 將優先投入資源應對

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（中央社記者田習如台北13日電）歐盟新設的「歐洲公衛緊急整備因應機構」12日提出第一份跨境健康威脅3大優先名單，包括：具高度傳染性病原體、生化、放射線及核子威脅，以及抗生素抗藥性。

去年9月歐盟執委會（European Commission）宣布成立歐洲公衛緊急整備因應機構（Health Emergency Preparedness and Response Authority，簡稱HERA），以便快速因應像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）這種跨境擴散的疾病。今年初起該機構正式運作，12日首度定義出歐洲跨境最嚴重的3大類健康威脅。

第1類是具高度傳染性病原體（pathogens with high pandemic potential），包括影響呼吸道的RNA病毒等等。

第2類是化學、生物、放射線、核子威脅（CBRN），可能肇因於意外或人為。HERA特別指出「考慮到地緣政治緊張情勢」，換句話說要為核子戰爭的可能性作好準備。

第3類是來自抗生素抗藥性（antimicrobial resistance）的威脅。濫用抗生素將使抗生素對嚴重感染的治療效果變差，這問題越來越受到國際公共衛生界的關切。英國廣播公司（BBC）年初報導，一份醫學報告發現，2019年全球有120萬人死於抗生素抗藥性的感染。

歐盟衛生與食安執行委員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，HERA是未來歐洲緊急健康事態的瞭望塔，而這份優先名單將是確保歐盟國家能快速獲得相應醫療對策和資源的第一步。

當歐盟發生跨境健康問題時，HERA可緊急啟動預算、鎖定新藥研發、採購物資、疫苗原料分配機制等，以迅速因應危機。HERA除了本身未來6年預算共60億歐元（約台幣1800億元），還可動用強化衛生制度等歐盟相關經費約300億歐元。

優先威脅名單出爐後，將會帶動包括產業投資、研發製造、醫療物品儲備等資源流入這3大領域。（編輯：馮昭）1110713