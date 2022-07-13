執政聯盟勝選無用 分析家：岸田缺修憲的政治資本

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（中央社東京13日綜合外電報導）分析家表示，儘管日本首相岸田文雄最近在參議院選舉取得決定性的勝利，他似乎不具備修訂日本戰後憲法的「政治資本」。

這場選舉在前首相安倍晉三遇刺的陰影下舉行，美國財經媒體CNBC報導，岸田領導的執政黨「自由民主黨」在10日參議院選舉贏得63席，聯合政府夥伴公明黨則獲13席。這次大獲全勝意味岸田對兩院有足夠的控制權，可以提出憲法修正案。

但華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）資深研究員哈里斯（Tobias Harris）表示，岸田近期不太可能在這方面採取實際行動。

哈里斯昨天告訴CNBC節目Squawk Box Asia：「考量到通膨環境，如果你知道岸田的數字─他的支持率在競選過程中下滑─我的意思是這對選舉無關緊要，但他似乎不具備那種政治資本。」

「我們也不要忘記，他將利用今年剩下的時間大幅更新國家安全政策，我們對進入下一財政年度的國防預算有了場激烈的辯論。」

根據日本戰後「和平憲法」第9條，日本在任何情況下都要「永遠放棄以國家主權發動戰爭的權利，和以武力威脅或行使武力作為解決國際爭端的手段」。因此，除了保衛國家，日本不得發動戰爭。

但最近民調似乎顯示，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，日本人民逐漸揚棄和平主義。

哈里斯說：「還有一個問題：『如何讓反對黨參與？』自民黨一直明確表示，至少要讓每個政黨都能參與，否則不願意做這件事，因為這會看來像是強行修憲，公投可能不會過關。」

「如果不能贏得公投，就沒辦法修改憲法，所以你得確定一切都恰如其分。」

岸田10日在參議院選舉投票結束數小時後對官方媒體「日本放送協會」（NHK）表示，將研究擬定可提交全國公投的修正案草案。

他還表示，將尋求公眾對憲法修正案的理解。

英國經濟學人資訊社（ Economist Intelligence Unit）首席經濟學家巴提斯特（Simon Baptist）昨天對CNBC表示：「從國會角度來看，無疑具有絕對多數能推動一些修憲案。」

他說，「現在可能還不具備」民眾的支持，「我們需要看到與民眾的一些對話，以及某種全國進程」。

「我是說，安倍為這件事做了很多，我認為日本政府會繼續這樣做，以烏克蘭戰爭為理由，擴大日本要做的事。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110713