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警告北韓勿核試 南韓美國首次F-35A戰機聯合演習

2022/7/14 11:43
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（中央社首爾14日綜合外電報導）南韓空軍今天表示，南韓和美國軍方首次出動各自F-35A匿蹤戰機實施聯合空中演習，對北韓準備第7次核子試驗發出強硬警告。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓美空軍11日起在南韓任務空域實施聯合演習，包括第5代戰機F-35A在內的共30多架戰機參演。這是南韓引進F-35A戰機以來兩國同型戰機首次共同參演，目的在提升聯合作戰能力及F-35A的互操作性。

聯演期間，南韓空軍所屬F-35A、F-15K、KF-16、FA-50戰機及美國空軍所屬F-35A、F-16戰機等編隊執行了攻防兼備的空中作戰任務，進一步加強第5代戰機之間、第5代和第4代戰機之間的聯合運用能力。

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此次聯演是5月南韓和美國領袖峰會的跟進措施。雙方當時重申美方對韓提供延伸嚇阻力的承諾，並商定繼續探討擴大聯演範圍和規模的方案。軍方表示，韓美空軍上月21日也進行聯合巡邏飛行，並將繼續展開實戰化聯演，以維持堅固的聯防態勢。

有分析認為，此次聯演暗示美國可能根據北韓的挑釁程度在南韓部署多種戰略武器。美軍6架F-35A戰機本月5日臨時部署在位於全羅北道群山的駐韓美軍基地。此型戰機先前在南韓公開部署是在4年多前的2017年12月。（編輯：盧映孜）1110714

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