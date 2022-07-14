越南水果外銷遭「清零」急凍 盼中方加速通關

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（中央社記者陳家倫河內14日專電）中國「清零」防疫政策致使越中陸路口岸壅塞，衝擊越南農產品出口。越南副總理范平明近日向中國國務委員王毅當面表示，盼中方縮短檢疫通關時間，為越南水果進一步開放市場。

越通社（VNA）報導，中國、越南雙邊合作指導委員會第14次會議12日起一連兩天在中國廣西南寧舉行，應中國國務委員、外交部長、中越雙邊合作指導委員會中方主席王毅邀請，越共中央政治局委員、常務副總理、越中雙邊合作指導委員會越方主席范平明（Pham Binh Minh）前往中國訪問並共同主持會議。

報導表示，范平明建議中方繼續為越南貨物透過陸路和鐵路口岸進入中國創造有利條件，建立「綠色通道」，縮短檢疫和通關時間，尤其是時令水果與農產品，並為越南水果進一步開放市場，同時期盼繼續提升各領域的合作效率。

根據報導，王毅對越方的合作建議表示贊同。他說，中方願根據雙方需要開放和升級邊界口岸，繼續與越南合作拓展市場。中國將與越南攜手維護生產鏈和供應鏈穩定，深化陸海新通道合作。

此外，越中雙方在會議上還同意推動高層和各級別代表團互訪和接觸、有效落實黨際合作、發揮越中雙邊合作指導委員會的重要協調作用，有效解決合作中的困難和障礙。

越南是中國在東南亞國家協會（ASEAN）的最大貿易夥伴，也是中國在世界上第6大貿易夥伴；中國則是越南最大的貿易夥伴。

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中國祭出「清零」策略防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，中越邊界自去年下半年起不時有數以千計的貨櫃車通關受阻，連帶衝擊越南農產品外銷。

根據越方統計，越中陸路貿易今年前4個月遭重挫，越南透過陸路對中國出口額年減87%。儘管越南老街省（Lao Cai）、諒山省（Lang Son）的主要邊界口岸都已經恢復貿易，然而清關速度尚未回到COVID-19疫情前的水準。（編輯：黃自強）1110714