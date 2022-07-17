拜登跨性別人士保障令引20州反彈 法官同意暫禁

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（中央社德州勒波克16日綜合外電報導）美國田納西州聯邦法官暫時擋下拜登政府一項保障跨性別者權益的指令，也就是保障跨性別者使用符合自己性別認同的盥洗室、更衣間並參與體育賽事的權益。

路透社報導，田納西州東區聯邦地區法官阿奇利（Charles Atchley Jr.）昨天裁定，拜登政府的指令將導致部分州政府無法針對跨性別運動員參與女子運動和進入盥洗室一事上，執行自己的州法。

20個共和黨籍州檢察長組成的聯盟去年對聯邦政府提起訴訟，稱拜登這項指令與他們所代表的20個州州法相牴觸，讓他們處於失去大筆聯邦資金的境地。

阿奇利同意原告說法。他在命令中寫道，上述各州在執行自家州法並兼顧被告指導原則上，無法兩者兼顧。

20個原告之一的奧克拉荷馬州檢察長歐康納（John O'Connor）今天在書面聲明中指出，阿奇利的命令「是女子體育的一大勝利，也是女孩與女性在學校盥洗室、更衣間隱私與安全的一大勝利」。

這起訴訟的被告為美國司法部、教育部以及平等就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission），而這3個單位今天都沒有立即回應記者的置評請求。

這3個單位先前都曾請求阿奇利駁回各州提出的訴訟。這項提議遭阿奇利在昨天的裁決中駁回。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110717