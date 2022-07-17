Kanatal樂團加拿大演出 唱出台灣之美獲滿堂彩

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Kanatal團員泰雅族的凡阿楚（右1）、排灣族的馬紹（中）、布農族的阿布絲（左1），在台上唱出台灣島嶼之聲。 （Kanatal提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年7月17日

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（中央社記者程愛芬溫哥華16日專電）來自台灣的原住民樂團Kanatal展開加拿大巡演，16日第一站在溫哥華民俗音樂節（Vancouver Folk Music Festival）亮相，和世界各國民俗樂團競技交流，現場上萬觀眾對他們結合古調和現代的音樂風如癡如醉。

煦煦陽光下，Kanatal樂團以一曲「Kanatal」開場，很接地氣說明了他們來自台灣美麗寶島的聲音，Kanatal在阿美族語中是「島嶼」的意思， 巧的是加拿大最原始拼法就是「Kanata」。這一曲悠揚立刻吸引了現場上萬名觀眾的目光。

去年才成立的Kanatal樂團，由4位原住民音樂人組成：阿美族的蘇瓦那（Suana Emuy Cilangasay）、泰雅族的凡阿楚（Vaqacun Kalevuwan）、排灣族的馬紹（Masaw Ali）、布農族的阿布絲（Abus Tamapima）。

原住民樂團Kanatal成員，右起：阿美族的蘇瓦那、排灣族的馬紹、布農族的阿布絲、泰雅族的凡阿楚，將在加拿大展開獨特的音樂旅程。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月17日

蘇瓦那對中央社說：「這個音樂節非常國際化，能遇到來自南美洲、歐洲和韓國等許多民俗樂團，在多元化的加拿大透過音樂來探索彼此的身分認同，發掘和世界對話的故事，真的是很棒的體驗。」

他們4人都是在都市長大，在求學過程中或曾因出身原住民感到自卑，或對文化認同感到模糊和迷惘，直至成年後才重新回到部落，企圖找尋根源。

他們學習母語，從父母和長者身上採集消逝的神話。融合傳統古調與現代曲風唱出屬於這個世代的和解之路，和歷史、和社會、也和幼時的自己和解。

蘇瓦那說，這個樂團的成立契機和加拿大息息相關。因為2019年他受加拿大台灣文化節（TAIWANfest）邀請演出，其中一環節是與當地原住民及越南裔音樂人於舞台上即興共演，儘管沒有彩排，但這場演出在跨越語言、文化的人聲與器樂聲中完美演繹，現場許多聽眾都感動落淚。

這次的旅程也讓蘇瓦那認識到加拿大原住民族的故事與遭遇。「我認識到加拿大原住民一路爭取歷史地位的過程，我覺得自己應該為台灣原住民做些事情，於是我邀集了凡阿楚、馬紹和阿布絲一起玩音樂，想用音樂與世界共同說一段『既普遍又獨特』的故事。」

馬紹的母親是泰雅族、父親是漢人，因為長得不像原住民，所以曾經不願意揭露自己原住民身分，直到遇見了蘇瓦那後，他有了啟發，積極學習母語和部族音樂文化，新歌「火光」描寫泰雅族人圍著火光祈求祖靈保佑，還請母親在歌曲一開頭獻聲。

年僅22歲的阿布絲有超凡的舞台魅力，精通族語的她擅長以西洋曲風創作族語歌曲，新歌「喚」即在描述其遊走於流行與傳統之間，是祖靈的召喚讓她不致迷失。

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凡阿楚熱愛打擊樂器，不停在尋找專屬於台灣原住民的節奏。他對中央社說：「過去常與南島語系原住民交流，這一次很開心能與北國原住民切磋，感受不一樣的音樂律動。」

Kanatal將於今年底發行首張專輯，他們堅持探索原住民身分認同的信念已獲得加拿大音樂界認同，這個夏天將陸續參加多場音樂節演出，溫哥華知名音樂製作人 柯克斯（Doug Cox）計畫明年帶領Kanatal與加拿大原住民樂團跨國共製專輯，以展開下一次國際巡迴。（編輯：韋樞）1110717

Kanatal團員阿美族的蘇瓦那創作了一首英語歌曲「Peace」，結合原住民古調，希望在人為戰爭和自然災難未歇的當下，傳遞對和平的嚮往。（Kanatal提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年7月17日

Kanatal樂團在溫哥華民族音樂節上認識了很多來自世界各地的音樂友人。（Kanatal提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年7月17日