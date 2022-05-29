坎城影展紅毯掀波 加原民導演穿傳統鹿皮鞋遭拒

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（中央社蒙特婁29日綜合外電報導）第75屆坎城影展紅毯上星光熠熠。不過本身是加拿大原住民的導演凱文芮德維斯昨天告訴加拿大媒體，他因為穿著傳統鹿皮鞋走紅毯，遭拒諸門外。

法新社報導，凱文芮德維斯（Kelvin Redvers）是旬尼族（Dene）原住民，在加拿大西北地區（Northwest Territories）長大。

他告訴加拿大廣播公司（CBC）：「我在我們的土地上接受文化薰陶長大，鹿皮鞋意義重大...我理解走紅毯時的著裝有某些規範，因此我想，如果我穿燕尾服、打蝴蝶領結，再用某種穿搭來展現我的原住民身分，這樣應該可以。」

凱文芮德維斯說，鹿皮鞋被認為是加拿大諸多文化中「非常傳統而且正式的服裝」之一。

他隨一個原住民導演代表團前往法國，受法國籍義大利裔女演員瓦萊麗雅布魯尼特德斯奇（Valeria Bruni Tedeschi）之邀，於22日參加「杏仁樹」（Les Amandiers，暫譯）首映。

凱文芮德維斯告訴加拿大多家主要媒體，影展安全人員不讓他走紅毯，並且執意他必須更換鞋子才能走。

凱文芮德維斯強調，在生命中重要時刻能夠穿上姐妹手製的這雙鹿皮鞋，總會讓他振奮，「每次穿上這雙鞋，感受著跟家人和旬尼族的根產生連結，總是讓我春風得意」。

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他表示，主辦單位於事發後數小時當面致歉，並且邀請他於23日加拿大導演大衛柯能堡（David Cronenberg）的作品「未來犯罪」（Crimes of the Future）播映時，再穿這雙鞋走紅毯。

凱文芮德維斯在臉書（Facebook）發文說，希望這起事件幫助對全世界傳達，「具原住民文化意象的服飾在像走紅毯這樣的正式場合，完全受到歡迎」的訊息。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110529