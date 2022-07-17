俄防長下令加強行動 烏克蘭：俄準備下階段攻勢

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（中央社基輔16日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，俄軍會加強在烏克蘭「所有作戰地區」的軍事行動。烏克蘭一名軍事官員隨後表示，俄羅斯準備發動下一階段的攻勢。

路透社報導，根據俄羅斯國防部聲明，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）下令軍隊加強行動，防止烏克蘭襲擊俄羅斯在烏克蘭東部和其他地區的據點，他宣稱基輔當局可能攻擊民用設施或居民。

基輔當局表示，俄軍近日以火箭和飛彈砲轟多座城市，造成數十人喪生。

烏克蘭國防部情報總局發言人史基比茨基（Vadym Skibitskyi）今天說：「不僅是來自空中和海上的飛彈襲擊。我們能看到整個接觸線、整個前線沿線遭遇砲擊，當中積極使用戰術飛行和攻擊直升機。」

史基比茨基表示：「整個前線沿線確實敵軍動作頻頻…顯然現在準備發動下一階段攻勢。」

烏克蘭軍方說，俄羅斯似乎正重新部署軍隊，準備攻向烏東城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

烏克蘭表示，過去3天在城市地區至少有40人命喪俄軍砲擊。

烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）表示，哈爾科夫州城鎮楚胡伊夫（Chuhuiv）昨晚遭遇火箭襲擊，造成3人死亡，包括1名70歲婦女，另有3人受傷。

83歲居民沙波瓦爾（Raisa Shapoval）坐在家園廢墟，心痛地問道「3個人失去了生命，為什麼？為何如此？因為（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）瘋了？」

再往南，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示，俄軍以超過50枚格勒式（Grad）火箭轟炸尼科波市（Nikopol），造成兩人喪生。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110717