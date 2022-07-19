美國首席防疫專家佛奇：將於拜登任期結束前退休

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國白宮首席醫療顧問佛奇自1980年代以來主導全國傳染病防治工作，在COVID-19疫情期間也頻頻親上火線。現年81歲的他今天受訪時說，總統拜登這一任期結束時，他也要退休了。

佛奇（Anthony Fauci）告訴美國政治新聞網站Politico和美國有線電視新聞網（CNN），他將卸下國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長一職，在2025年1月之前另謀發展。

他接受CNN訪問時說：「人顯然不能無止盡地做同一件事。就算我年紀相當大了，也真的還想在生涯中做些其他事情。」

佛奇在電話訪問中向路透社證實，他會在拜登這一任期結束前退休，但很可能提早。他說：「我還沒宣布退休，但可能會在任何時候。還不確定。」

佛奇1984年獲任命為國家過敏與傳染病研究院院長，接連在7任總統治下效力。他告訴Politico，他沒打算等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束再卸任，因為短期內疫情不會止息。他說：「我認為大家要和病毒共存。」

法新社提到，當COVID-19病例最早在中國被發現、繼而擴散全球時，佛奇就是備受信賴的可靠消息來源，他在媒體上常以一貫冷靜和學院派風格來安撫民心。

但他對美國未能控制疫情的誠實態度，讓他與前總統川普起了衝突，變成某些右翼分子的眼中釘。佛奇的家人曾受到死亡威脅和騷擾，他目前仍是維安保護對象。

不過，在Politico的訪問中，他對於自己與川普的關係已經釋懷。他說：「我們建立了一種很有意思的關係。兩個人都出身紐約，觀點和意識型態都不一樣，但畢竟在同一個城市的環境下成長。我想我們在這方面有些關聯。」

美國政府在1980年代因未能阻止愛滋病蔓延而飽受批評，佛奇首當其衝，但他後來成功與相關社運人士建立起密切合作關係。

佛奇的成就包括實施快速通道系統，讓愛滋患者更易取得抗逆轉錄病毒藥物，並與前總統老布希（George H. W. Bush）一起投入更多資源。

在前總統小布希（George W. Bush）任內，佛奇規劃了「美國總統愛滋緊急救援計畫」（President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR），有助於挽救非洲撒哈拉沙漠以南數以百萬計人命。

佛奇身為科學家，為以前一度致命的炎症研發出有效療法，也在瞭解愛滋病毒破壞人體免疫系統的過程中做出貢獻。

佛奇雖然身兼多職，仍持續在馬里蘭州比塞大（Bethesda）的國家衛生研究院（NIH）臨床中心治療患者。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110719