平民擊斃印第安納州賣場槍手 擁槍團體大讚英雄

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國印第安納州一家購物中心昨天爆發3死2傷槍案，槍手隨後遭一名旁觀平民以手槍「英勇」擊斃，這讓美國槍枝遊說團體逮到機會，在激烈的槍枝規管辯論中推動其擁槍立場。

法新社和路透社報導，20歲白人青年薩普里曼（Jonathan Sapriman）昨天晚間在「格林伍德公園購物中心」（Greenwood Park Mall）持一把半自動步槍開火，行凶動機仍不明。

薩普里曼殺害一名30歲男子和一對坐在餐廳空間內的夫妻，並導致另2人受傷，隨後遭22歲顧客狄肯（Elisjsha Dicken）擊斃；狄肯當時攜帶一把最近才依據地方法律核准的無牌照手槍。

格林伍德警察首長伊松（James Ison）在記者會上表示：「昨晚若不是一位見義勇為的武裝公民在槍擊案開始的2分鐘內迅速採取行動，會有更多人罹難。」

伊松告訴記者，雖然狄肯缺乏任何執法或軍事訓練，但他「從很遠的地方用手槍對這名槍手開槍」時，展現出「熟練」及「戰術健全」的動作。

伊松說，當狄肯介入並接近嫌疑人時，示意要附近其他人從他身後離開現場，擊斃薩普里曼後向賣場保全自首，並與警方合作。

伊松表示，薩普里曼作案前將自己的手機丟入馬桶，還把電腦放入烤箱焚毀，似乎已準備好發動致命襲擊，此外，他還有第2把突擊步槍、一把手槍和大量彈藥。

強大的遊說團體全國步槍協會（National Rifle Association）立刻藉由這起悲劇重申其立場，主張大眾擁槍有利於公共安全。

全國步槍協會在推特（Twitter）上說：「我們再說一次，阻止一名持槍壞人的唯一辦法就是一名持槍的好人。」

另一個反對對槍枝所有權加諸任何限制的團體CCRKBA也呼應全國步槍協會的立場。

CCRKBA主席高特里布（Alan Gottlieb）透過聲明表示：「我們攜槍，是為了在緊急情況時保護自己和他人免受罪犯和瘋子的傷害。」

他說：「這位英勇青年理所當然應被譽為英雄。」

推動更嚴格槍枝管制法的非營利組織「布雷迪運動」（Brady Campaign）主席布朗（Kris Brown）推文回擊說：「容我說清楚：如果更多槍枝讓我們更安全，那美國還真是世界上最安全的國家。」

根據「小型武器調查」（Small Arms Survey），美國2017年有將近4億把槍枝在民間流通，也就是說每100人就有120把槍。

「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站顯示，今年初迄今有2萬4000多人淪為槍下亡魂，包括1萬3000人舉槍自盡。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110719

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