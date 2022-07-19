夏威夷6公尺巨浪攪局 婚禮現場賓客四處逃竄[影]

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影片來源：Guardian News

（中央社檀香山18日綜合外電報導）Guardian News報導，夏威夷南岸上週末出現驚人巨浪，倒灌民宅和商業建築，沖進高速公路，甚至擾亂在海濱舉行的婚禮。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）今天表示，這些約6公尺高的大浪，是由南方來的強烈涌浪、特別高的潮汐以及與氣候變遷有關所導致的海平面上升所引發。

美國一對新人16日晚間在凱路亞柯納（Kailua-Kona）舉行婚禮，巨浪越過屏障瞬間沖進會場，洪水掀翻桌椅，現場數十人四處逃竄。

參加這場婚禮的賓客艾克曼（Sara Ackerman）錄下巨浪沖上岸的畫面，並表示：「浪超大的。我當時正在錄影，然後海浪就翻越圍牆，完全沖倒所有桌椅。」

她說這一切就發生在婚禮開始前約5分鐘。這對新婚夫婦繼續舉行婚禮，並在交換誓詞後才清理巨浪造成的一片狼藉。

負責檀香山國家氣象局辦公室的氣象學家布倫克利（Chris Brenchley）表示，數個因素共同造成如此巨大的海浪。

他說：「超過12或15英尺（3.66或4.57公尺）的海浪變得非常大，而且非常罕見，這是幾十年來最大的一次。」（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110719