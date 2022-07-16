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日本宮城縣破紀錄大雨 24小時雨量逾往年整個7月[影]

2022/7/16 14:46（7/16 15:31 更新）
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受低氣壓及鋒面影響，日本宮城縣到16日為止已降下破紀錄大雨。圖為宮城縣大崎市16日道路淹水。（共同社）
受低氣壓及鋒面影響，日本宮城縣到16日為止已降下破紀錄大雨。圖為宮城縣大崎市16日道路淹水。（共同社）
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（中央社東京16日綜合外電報導）受低氣壓及鋒面影響，日本宮城縣到今天為止已降下破紀錄大雨，土石災害與淹水災情頻傳。部分地區24小時降雨量破紀錄，相當於一天就下了超過往年7月一整個月的雨量。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示暖濕空氣隨延伸到日本列島的鋒面流入，造成西日本到北日本大範圍地區的大氣狀態非常不穩。

發展旺盛的積雨雲15日晚間籠罩東北地方宮城縣，氣象廳接連對東松島市及松島町附近等地發布「破紀錄短時間大雨情報」。

截至今天白天左右的24小時降雨量，宮城縣大崎市古川地區出現239毫米、栗原市築館地區出現216毫米的驚人雨量，雙雙創觀測史上最多紀錄，相當於一天就下了超過往年7月一整個月的雨量。

大雨已讓宮城縣及岩手縣土石災害危險性升高，部分地區因此被列「土石災害警戒情報」；宮城縣也有河川超過「氾濫危險水位」。

目前已知大雨可能持續到17日，加上宮城縣內發生災情的危險性仍舊很高，相關單位呼籲民眾持續留在安全場所。

目前已知宮城縣大崎市部分地區道路淹水，可以看到當地自發性防災組織出動小艇救助民眾。

大崎地區消防單位表示，有民眾報案因玄關淹水無法離開家門，消防人員出動橡皮艇將受困民眾救出。

日本三景之一的松島所在地宮城縣松島町，靠近JR松島海岸車站一棟建築一樓淹水，3間店家受災。

松島町截至當地時間上午6時45分止，已傳出14起土石崩塌的災情通報，所幸目前並無獲報人員傷亡。

仙台市政府針對轄內地區土石災害風險升高，上午8時過後對位於警戒地區的10萬6000多個家戶，發布避難指示，下午解除。

避難指示相當於5階段警戒次高等級的第4級，仙台市政府呼籲對象地區民眾全數撤離危險場所。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110716

影片來源：ANNnewsCH
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