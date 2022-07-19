美最高法院撤墮胎權引憂 議員提案加強同婚保障

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）多位美國國會議員今天宣布提出新法案，將提供結婚的同性伴侶聯邦保障，因為外界擔心保守派主導的最高法院可能撤銷對同婚的認可。

法新社報導，多位民主黨議員和一位共和黨參議員提出的這項「尊重婚姻法」（The Respect for Marriage Act），也將廢除將婚姻界定為一男一女結合的法律。

民主黨聯邦眾議員納德勒（Jerry Nadler）在聲明中指出：「三個星期前，在最高法院佔多數的保守派不但撤銷已有50年的判例，還預告如同婚等其他權利是下個目標。」

「我們不能坐視不理。」

最高法院6月24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v Wade）判例，結束全國性的墮胎權保障，此舉引發各界預期保守派大法官可能再向其他具里程碑意義的裁決出手。

提案議員的聲明說，尊重婚姻法也將「規定，就聯邦法效力而言，一個人的婚姻若在舉行婚禮的州合法，這個人就該被視為已婚」。

聲明指出：「如同憲法要求的，這將給予同性和跨種族伴侶更多把握，能夠繼續享有聯邦法保障的平等待遇，就像所有已婚伴侶。」（實習編譯：謝玉琦/核稿：林治平）1110719