歐盟準備因應北溪一號各種情況 包括供氣不恢復

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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）俄羅斯向歐洲輸送天然氣的北溪一號管線，其年度維修保養將於21日結束，歐盟正計劃因應各種可能發生的狀況，包括俄方可能不恢復供氣。

路透社報導，歐盟執行委員會（European Commission）發言人今天在記者會上表示：「我們正在研究每一種可能的情況，在應急計劃中我們必須考慮的一種狀況是：供氣有可能不會重新開始。」

「華爾街日報」稍早援引歐盟執委會預算執委哈恩（Johannes Hahn）的話說，執委會預計北溪一號（Nord Stream 1）在其為期10天的年度保養後，不會重啟。哈恩在新加坡告訴記者：「我們正假設它不會恢復營運。」

對於哈恩的說法，歐盟執委會發言人稱，執委會制訂今年冬季天然氣供應的應急計劃，是假設俄羅斯天然氣供應有可能完全停止。

他說：「我們正在研究有可能出現的最壞情況。這種情況及因此所作的假設是，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）不再向歐洲輸送任何天然氣…我們的冬季準備計劃是基於最壞的情況。」

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通過波羅的海海底的北溪一號自7月11日起關閉，進行年度維修保養，並預定台灣時間21日中午12時重啟，德國擔心俄羅斯到時可能不會打開龍頭，從而使歐洲大陸陷入能源危機。

俄羅斯停供天然氣，與莫斯科因俄烏戰爭遭到西方制裁有關。不過兩家德國天然氣進口商今天表示，Gazprom將斷供歸咎於「不可抗力」因素。不可抗力是一種法律措施，允許公司根據其無法控制的情況，免除合約義務。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110719