川普時代對中關稅措施 美進口商支出達320億美元

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國拜登政府考慮是否取消部分中國進口關稅之際，今天的報告顯示，前朝川普政府開始的這項措施，讓進口中國科技商品的美商於2018中期至2021年底間，支付320多億美元關稅。

路透社報導，美國消費科技協會（Consumer Technology Association）在報告中說，關稅措施讓美國科技業減少對中國的依賴，但效果也因它們增加自越南、台灣、韓國、馬來西亞等國的進口而抵銷。

美國消費科技協會指出，這320億美元關稅中，約略有一半用於中國製電腦和電子產品；而根據美國海關與邊境保護局（CBP）數據，截至本月13日為止，「301條款」對中國商品課徵的關稅總額為1454.3億美元。

目前，拜登政府正試著評估是否取消對中的部分關稅，以減輕高通膨對美國消費者帶來的負擔。美國對中加徵關稅的頭兩年，通膨一直維持在低點。

美國消費科技協會國際貿易副總裁波茲瓦（Ed Brzytwa）在聲明中說，對中加徵關稅是在傷害美國企業，而非解決對中貿易面臨的種種挑戰。

他說：「美國經濟各產業物價走升情況下，取消對中關稅將緩解猛烈且有害的通貨膨脹，並降低美國民眾的生活成本。」

美國消費科技協會在審視進口趨勢時發現，自2018年中期開始對中逐步加徵關稅的這3年半期間，受301條款影響的中國科技類進口商品降低39%，未受關稅影響的商品進口則增加35%。

美國消費科技協會指出，而受美國關稅影響的進口科技商品中，中國商品的占比從2017年的32%幾乎腰斬至去年的17%左右。這320億美元關稅中，約一半用於電腦和電子產品。

美國消費科技協會指出，不受關稅影響的科技類商品則沒有出現這類變化，在美國這類進口商品中，中國的占比於2017及2021年均為84%。

然而，中國製消費電子進口商品中，有部分儘管遭加徵關稅，2021的占比仍比2017年要高，這暗示著，部分企業「離開中國」的動機已開始削減，這當中包括數位相機、某些烹飪電器，以及包括掃地機器人在內的吸塵用具。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110720