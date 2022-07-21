中國廠因疫情關閉 特斯拉Q2獲利雖減但優於預期

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（中央社紐約20日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布季報，儘管上海因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城，對公司第2季淨利率造成影響，但本季仍獲利23億美元，優於預期。

綜合法新和路透社報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）這家深具野心的電動車公司第2季獲利年增約倍增，但營收表現不如預期。

特斯拉第2季調整後每股盈餘為2.27美元，相較於分析師平均估計的1.81美元。

雖然特斯拉第2季獲利優於預期，但表現不如前一季，為2020年末以來首見的季度萎縮。

特斯拉第2季營收成長42%至169億美元，低於分析師預測的171億美元。

特斯拉指上海廠因疫情關係本季有部分期間關閉，造成負面效應。但特斯拉表示，中國解封重啟營運後，這季達到「創紀錄的月產量水準」。

然而特斯拉指出，供應鏈挑戰依然讓人頭痛，因工廠關閉、勞工短缺、物流和其他種種問題「限制了我們工廠持續全力運作的能力」。

同時，特斯拉第2季將約75%比特幣持有部位變現。比特幣價值今年大幅滑落。

特斯拉證實今年生產展望，表示將專注「2022年下半年的創紀錄表現」。

馬斯克在記者會指出，市場對特斯拉的需求依然強勁，反駁了全球經濟受創恐對特斯拉造成影響的說法。

特斯拉今天盤後交易股價上漲1%左右，特斯拉股價自去年11月高峰以來拉回約40%。

最近幾週， 馬斯克終止規模440億美元的社群媒體巨擘推特（Twitter）交易案鬧得沸沸揚揚，Twitter已採取法律行動以完成收購協議。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110721