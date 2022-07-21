氣溫飆破攝氏38度 全美1億人處於高溫警告

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（中央社波士頓20日綜合外電報導）由於美國部分地區氣溫遠高於攝氏38度，從東岸紐約市到西岸拉斯維加斯約1億人口本週都處於高溫警告下，這是氣候變遷助長極端天氣趨勢的一部分。

美國國家氣象局（National Weather Service）今天說，紐約市氣溫預料將達到華氏99度（約攝氏37.2度），德州、路易斯安那州和阿肯色州氣溫預料也將打破單日紀錄。

路透社報導，國家氣象局對高溫預測將達到華氏112度（攝氏44.4度）的德州達拉斯（Dallas）發出警告，呼籲民眾不要在高溫高峰時段從事劇烈活動，並提醒民眾保持水分充足。

32歲的阿洛尤（Mako Arroyo）今天在紐約人行道上撿拾垃圾時，汗水從臉頰上滴落。他說，他沿路撿拾垃圾時，偶爾會躲進商家裡涼快一下。

阿洛尤說：「除了維持水分，也別無他法，好在每個街區都有一家商店。」

空氣污染在高溫下構成另一種健康風險。當發電廠火力全開以維持空調運轉時，來自電力網絡的污染可能會增加1倍以上。

在新英格蘭地區，二氧化碳產量在美東時間昨晚將近8時飆升到每小時123公噸。根據負責新英格蘭6州地區電力網營運單位ISO New England估計，這個數字是當天稍早每小時產量58公噸的2倍以上。

歐洲本週同樣炙熱難耐，各地野火頻傳，高溫飆破紀錄。科學家說，這種氣候事件將隨著氣候變遷變得更加頻繁。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110721