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義大利9/25大選 德拉吉將續任看守總理

2022/7/22 02:57
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（中央社羅馬21日綜合外電報導）義大利聯合政府垮台，總理德拉吉（Mario Draghi）今天辭職，讓金融市場為之震動，全國大選提前於9月25日登場，這將是超過一世紀以來，義大利首次在秋天舉行全國大選。

路透社報導，義大利下半年一般是讓國會著手通過預算法，如今競選活動將在旱象與盛夏高溫中開打。

一份民調研究本週顯示，由極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）為首的保守政黨陣營可能贏得多數席次。

前歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁德拉吉2021年在義大利致力克服疫情和疲弱經濟之際空降出任總理，但在執政約18個月後，今天稍早遞出辭呈。總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）請他繼續擔任看守總理。

德拉吉告訴內閣同僚：「我們必須處理與疫情、俄烏戰爭、通膨、能源成本相關的緊急情況。」

投票日雖訂於9月下旬，但新政府上任前可能會先經歷數週的討價還價。

德拉吉為挽救聯合內閣瓦解要求舉行信任投票，但聯合政府裡的3個主要夥伴杯葛，德拉吉內閣今天仍難逃瓦解命運。（譯者：楊昭彥）1110722

德拉吉
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