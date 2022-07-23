溫哥華珍珠奶茶節開幕 加拿大省督成珍奶粉絲

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（中央社記者程愛芬溫哥華22日專電）台灣珍珠奶茶風靡全球，一連兩天加拿大最大規模的珍珠奶茶節22日在溫哥華登場，加拿大各級政府官員數十人現身支持，連卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）都說自己是台灣珍珠奶茶的超級粉絲。

省督是加拿大女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在各省的代表，奧斯汀很少出席華人社區主辦的活動，這一次她不僅僅是現身致詞，而是花了數十分鐘到現場各個攤位品嚐美食，並與台灣商家們閒話家常。

奧斯汀盛讚這是一場精緻的文化盛宴。「這個嘉年華凝聚了不同族裔文化，除了珍珠奶茶外，還有其他美食，有來自不同族裔的音樂舞蹈表演，在這裡看到了美好的分享與合作。」

加拿大聯邦新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）率領該黨3名國會議員出席，他盛讚台灣社區對加拿大的貢獻。

卑詩省不分黨派共有8位省議員出席，其中有3名台裔省議員 - 康安禮、陳葦蓁和姚君憲都主動成了珍珠奶茶超級推銷員，逢人就說珍珠奶茶有多棒。省議員陳葦蓁致詞時特別提到：「珍珠奶茶的發源地是在台灣台中，就是我的家鄉，很高興我能帶著孩子一起來這裡追尋記憶中的好味道。」

活動第一天就有約一萬人參與珍珠奶茶節活動，各種膚色族裔的人都人手一杯、無比暢快。

中南美洲臺灣商會聯合總會名譽會長李繼光遠從哥斯大黎加（Costa Rica）到溫哥華探訪友人，沒想到碰上這麼熱鬧的活動。他笑著對中央社說：「這一趟機票雖然貴，但是很值呢！哥斯大黎加這一兩年才開始有珍珠奶茶店，在溫哥華卻可以一次品嚐10幾家不同品牌的好味道。」

移民加拿大多年的鄭女士帶著小孫子逛珍珠奶茶節，她說：「對我來說，這是解鄉愁的好地方，很開心看到許多台灣鄉親和台灣美食；對下一代來說，這是學習認識台灣文化的好機會，一杯奶茶可以說很多故事的。」

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駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說：「珍珠奶茶是台灣飲料產業的亮點，不只是台灣的國民飲品，也是台灣的驕傲，讓世界更認識台灣。」

加拿大多元交流協會會長、珍珠奶茶節主席楊晟帆表示，今年活動策劃過程中受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有些想法來不及落實。「不過明年再接再厲，不僅會加入現場比賽奶茶料理的創意，還計劃創造出世界最大的珍珠奶茶，申請金氏世界紀錄。」（編輯：黃自強）1110723

不同族裔、不分老少，都喜愛珍珠奶茶。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日

加拿大卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）稱自己是珍珠奶茶超級粉絲，喝著奶茶的同時，對台灣來的零食商品也很感興趣。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日

鄭松明帶著小孫子胡育愷逛珍珠奶茶節，特地花了一些時間跟孫子解釋台灣珍珠奶茶的歷史。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日