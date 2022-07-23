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溫哥華珍珠奶茶節開幕 加拿大省督成珍奶粉絲

2022/7/23 16:13（7/23 16:21 更新）
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駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣贈送台灣黑熊玩偶給加拿大卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）。圖右起為劉立欣、奧斯汀和溫哥華珍珠奶茶節主席楊晟帆。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣贈送台灣黑熊玩偶給加拿大卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）。圖右起為劉立欣、奧斯汀和溫哥華珍珠奶茶節主席楊晟帆。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
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（中央社記者程愛芬溫哥華22日專電）台灣珍珠奶茶風靡全球，一連兩天加拿大最大規模的珍珠奶茶節22日在溫哥華登場，加拿大各級政府官員數十人現身支持，連卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）都說自己是台灣珍珠奶茶的超級粉絲。

省督是加拿大女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在各省的代表，奧斯汀很少出席華人社區主辦的活動，這一次她不僅僅是現身致詞，而是花了數十分鐘到現場各個攤位品嚐美食，並與台灣商家們閒話家常。

奧斯汀盛讚這是一場精緻的文化盛宴。「這個嘉年華凝聚了不同族裔文化，除了珍珠奶茶外，還有其他美食，有來自不同族裔的音樂舞蹈表演，在這裡看到了美好的分享與合作。」

加拿大聯邦新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）率領該黨3名國會議員出席，他盛讚台灣社區對加拿大的貢獻。

卑詩省不分黨派共有8位省議員出席，其中有3名台裔省議員 - 康安禮、陳葦蓁和姚君憲都主動成了珍珠奶茶超級推銷員，逢人就說珍珠奶茶有多棒。省議員陳葦蓁致詞時特別提到：「珍珠奶茶的發源地是在台灣台中，就是我的家鄉，很高興我能帶著孩子一起來這裡追尋記憶中的好味道。」

活動第一天就有約一萬人參與珍珠奶茶節活動，各種膚色族裔的人都人手一杯、無比暢快。

中南美洲臺灣商會聯合總會名譽會長李繼光遠從哥斯大黎加（Costa Rica）到溫哥華探訪友人，沒想到碰上這麼熱鬧的活動。他笑著對中央社說：「這一趟機票雖然貴，但是很值呢！哥斯大黎加這一兩年才開始有珍珠奶茶店，在溫哥華卻可以一次品嚐10幾家不同品牌的好味道。」

移民加拿大多年的鄭女士帶著小孫子逛珍珠奶茶節，她說：「對我來說，這是解鄉愁的好地方，很開心看到許多台灣鄉親和台灣美食；對下一代來說，這是學習認識台灣文化的好機會，一杯奶茶可以說很多故事的。」

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駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說：「珍珠奶茶是台灣飲料產業的亮點，不只是台灣的國民飲品，也是台灣的驕傲，讓世界更認識台灣。」

加拿大多元交流協會會長、珍珠奶茶節主席楊晟帆表示，今年活動策劃過程中受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有些想法來不及落實。「不過明年再接再厲，不僅會加入現場比賽奶茶料理的創意，還計劃創造出世界最大的珍珠奶茶，申請金氏世界紀錄。」（編輯：黃自強）1110723

不同族裔、不分老少，都喜愛珍珠奶茶。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
不同族裔、不分老少，都喜愛珍珠奶茶。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
加拿大卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）稱自己是珍珠奶茶超級粉絲，喝著奶茶的同時，對台灣來的零食商品也很感興趣。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
加拿大卑詩省省督奧斯汀（Janet Austin）稱自己是珍珠奶茶超級粉絲，喝著奶茶的同時，對台灣來的零食商品也很感興趣。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
鄭松明帶著小孫子胡育愷逛珍珠奶茶節，特地花了一些時間跟孫子解釋台灣珍珠奶茶的歷史。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
鄭松明帶著小孫子胡育愷逛珍珠奶茶節，特地花了一些時間跟孫子解釋台灣珍珠奶茶的歷史。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
中南美洲臺灣商會聯合總會名譽會長李繼光夫婦兩人從哥斯大黎加到溫哥華拜訪好友王美琴（左）。李繼光很開心品嚐到美味珍珠奶茶。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
中南美洲臺灣商會聯合總會名譽會長李繼光夫婦兩人從哥斯大黎加到溫哥華拜訪好友王美琴（左）。李繼光很開心品嚐到美味珍珠奶茶。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月23日
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