奧斯陸大學盼成北歐台灣研究中心 開辦研究講座

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩23日專電）挪威奧斯陸大學文化研究及東方語文系將於2023年1月起至2025年間開設多項台灣相關課程，並將台灣研究列為未來10年的研究策略重點，盼能成為北歐的台灣研究中心。

挪威奧斯陸大學文化研究及東方語文系（IKOS）將於明年起開辦台灣研究講座，開設內容涵蓋早期歷史、近代史、政治、兩岸關係、原住民、語言、宗教、性別及電影等多個主題，並將邀請台灣原住民文化及佛教環保思維領域的學者專家，前往奧斯陸大學擔任短期客座，也會選送研究生赴台進行短期研究。

奧斯陸大學曾於2021年秋季舉辦Taiwan Matters講座，受到學生熱烈歡迎與良好迴響，奠定台灣研究講座的良好基礎；可惜今年因為人員調動，師資問題而無法續辦。

台灣研究講座計畫主持人，奧斯陸大學文化研究及東方語文系教授艾皓德（Halvor Eifring）表示，在駐瑞典代表處的協助下，促成系上與台灣許多有關教育的合作，包括引進華語文教學助理、辦理華語文能力測試、系上學生獲得華語文獎學金赴台研習。

IKOS也即將有首批學生於今秋赴台在政大、師大學中文，研習半年到一年不等的語言課程。

除此之外，艾皓德指出，IKOS目前師資在學術與個人方面與台灣連結深厚，這幾年對於台灣的興趣也增加不少。

他說，學者與研究生在中國做研究越來越困難，甚至有幾位系上教授已經拿不到中國簽證；中國對疫情的控制比台灣更嚴格，到台灣更為可行；此外，台灣社會的開放和民主無論是對學術或生活都比較有利，這都是讓IKOS對台灣研究越來越關注的原因。

IKOS已將台灣研究列為未來10年的研究策略重點，盼能成為北歐的台灣研究中心，並與歐洲及全球的台灣研究學者串聯合作，成為與歐洲台灣研究協會建立連結的入口樞紐。

台灣駐瑞典代表姚金祥表示，此次除了跟奧斯陸大學簽訂台灣研究講座的合作備忘錄之外，也希望未來與該校開拓人文社科以外學門的合作，例如半導體人才培育、生醫科技研究等領域，並邀請校長斯德倫（Svein Stølen）訪台。

斯德倫是材料化工領域出身，對台灣的半導體研發，以及在量子電腦等尖端科技領域的人才培育合作有高度興趣，並盼在疫情穩定後能與台灣開創更多的教育學術合作，增加交換學生及學者人數。

台灣研究講座計畫於2003年啟動，由教育部與全球知名大學合作設立，以推動台灣研究，提升台灣軟實力和國際影響力，目前正與世界20國或地區的43所大學共同推動44項計畫。

此次是挪威首次加入合作行列，也是北歐大學中獨一無二的中長期台灣講座計畫，別具意義。（編輯：陳惠珍）1110723