更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本山口市猴子襲人42傷 當局祭出麻醉槍

2022/7/25 16:04（7/25 16:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本西部山口市最近幾週出現猴子攻擊民眾情事，造成42人受傷。圖為日本獼猴。（圖取自維基共享資源網頁；作者Cburnett，CC BY 3.0）
日本西部山口市最近幾週出現猴子攻擊民眾情事，造成42人受傷。圖為日本獼猴。（圖取自維基共享資源網頁；作者Cburnett，CC BY 3.0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本西部山口市最近幾週出現猴子攻擊民眾情事，造成42人受傷，地方當局今天表示，準備以麻醉槍制伏牠們。

法新社報導，日本獼猴在全國許多地區都很常見，但在某些地區不受歡迎，因為牠們會吃農作物，甚至還會闖入民宅。

不過山口市發生一連串猴子襲擊事件並不尋常，大人和小孩都被抓傷或咬傷。

山口市一名不具名的農業部門官員告訴法新社：「山口市四面環山，看到猴子不是新鮮事。但在短時間內發生這麼多的攻擊事件很罕見。」

到目前為止，民眾的傷勢大多很輕微，但有關當局正準備使用麻醉槍，因為他們設置的陷阱捕捉不到任何一隻猴子。

這名官員說：「起初只有婦孺遭到襲擊。最近老年人和成年男性也成為牠們攻擊的目標。」

山口市還不確定這些攻擊事件是多隻猴子的傑作，還是單隻凶猛的猴子所為。在一些案例中，這些不速之客曾從滑動打開的紗門進入，或爬窗戶進入民宅。

自本月8日前後傳出首起攻擊事件以來，市府官員和警察一直都在區域巡邏，但未誘捕到任何猴子。

當地民眾通報猴子頻頻侵擾，此事在最近幾週躍上日本媒體版面。

一名父親告訴「每日新聞」：「我聽到一樓傳來哭聲，所以趕緊下樓，結果看到一隻猴子弓著背，看著我的孩子，孩子被牠嚇哭了。」（譯者：盧映孜/核稿：施施）1110725

延伸閱讀
日本罕見熊入侵店家後離去 店內30人無人受傷日本金澤市調查 市區附近熊密度遠高於山區日本東京猴出沒 悠哉逛澀谷大街往新宿移動日本福岡鬧區突有猴子逛大街 出動30名警力圍捕熊出沒裝死行不通 日本岩手縣用搖滾樂教民眾自保
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族