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新加坡再添一起猴痘病例 台男近期由加拿大返星

2022/7/26 22:54
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（中央社記者侯姿瑩新加坡26日專電）新加坡再添一起猴痘病例，衛生部今天表示，患者是一名居住於新加坡的28歲台灣籍男子，近期由加拿大返星，目前人在醫院治療，情況穩定。這是星國第10起猴痘案例。

近來猴痘疫情蔓延全球多國，新加坡自6月底出現首起案例以來，目前已累計10起案例。

根據新加坡衛生部更新資訊，今天新增一起猴痘病例，患者是一名28歲、居住於新加坡的台灣籍男子，近期從加拿大返星。他目前在國家傳染病中心治療，情況穩定；這起案例與衛生部先前公布的其他病例沒有關聯。

衛生部指出，這名患者於22日出現發燒、頭痛、肛門疼痛及肌痛症狀，隨後在肛門周圍出現皮疹。他於26日就醫，同日被收治於國家傳染病中心。

衛生部正在進行接觸者追蹤。所有密切接觸者需隔離21天，從與確診者最後一次接觸日算起。

外電報導，世界衛生組織（WHO）23日表示，猴痘疫情迅速蔓延，已構成全球公共衛生緊急情況。今年截至目前為止，已有逾75個國家通報超過1萬6000起猴痘病例，非洲有5人染疫死亡。（編輯：黃自強）1110726

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