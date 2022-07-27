裴洛西計劃訪台 土耳其媒體：中美互瞪看誰先眨眼

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡26日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台與否，引發媒體連日報導。土耳其媒體專欄也引述觀察家分析，訪台是裴洛西永遠不該跨越的紅線。而她終究去不去台灣？是一場美、中進行中的互瞪比賽，看誰「先眨眼」。

土耳其資深媒體人穆拉多魯（Abdullah Muradoglu）今天以「裴洛西（Nancy Pelosi）終究會不會訪台」為題，於親政府的「新曙光報」（Yeni Safak）發文指出，台灣是「新冷戰」觸發熱點，使美中兩強競逐。因此，裴洛西計劃8月訪台的消息一出，便已引發危機。

他表示，裴洛西辦公室既未證實，也未否認這項消息。美國總統拜登則說「軍方認為現在不是好主意」，證實確實有這項規畫。從美國媒體訊息來看，拜登國家安全、國防及外交政策團隊的高階人士正試著勸裴洛西別訪台。拜登政府及裴洛西之間似乎存有摩擦。

穆拉多魯說，外界視美國國會為政府部門，這就是為什麼北京認為裴洛西訪台是美國政府的決定。事實上，美國參、眾議員、前國防部長及前國務卿都曾訪台，包括於川普主任時期擔任國防部長的艾斯培（Mark Esper）及前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。反中鷹派蓬佩奧盼美國正式承認台灣，艾斯培認為華府的「一中政策」不再適用。

穆拉多魯指出，裴洛西原訂4月訪台，也引發北京強烈回應。裴洛西後來因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延後出訪。

他表示，前美國聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台時，中國保持沉默。分析人士指出，北京如今比25年前更為強大，對裴洛西的訪台之行，中國領導層將做出美國不大習慣的激烈反應。

穆拉多魯說，中國將慶祝人民解放軍建軍週年，中國共產黨也將召開全國代表大會，討論重大決策。中國國家主席習近平如何回應裴洛西這回出訪，令人好奇。美國代表團訪台期間，中國戰機曾在台海上空進行干擾。裴洛西訪台被視為最高階政治訪問（及最強烈挑釁），外界對北京反應的嚴重性有多種預測。

他指出，華府若干反中鷹派、急躁魯莽的戰略家認為，如果有必要，應該毫不猶豫地挑釁中國，強化台灣防禦能力。中國受到挑釁的激烈回應，將有助美國提升軍費。威脅越大，增加國防預算的容易度越高。

穆拉多魯表示，美國外交政策菁英對裴洛西出訪意見不一。有些人認為延後訪問將顯得軟弱，也對美國區域盟友釋出非常錯誤的訊息。例如華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家歐森（Henry Olsen）就撰文呼籲裴洛西無視反對聲浪，訪問台灣。

他指出，美國戰略家魯瓦克（Edward Luttwak）也厲聲抨擊因憂心中國反應而建議裴洛西延後訪問者。美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）讚賞裴洛西出訪，並希望拜登政府不要因中國反應而屈服。

穆拉多魯說，根據葛蘭姆的說法，中國若因裴洛西訪台而封鎖台灣領空，應視為對美國的「戰爭行為」。若干審慎的鷹派人士則建議裴洛西使用民航機出訪，而非軍機。

他表示，有中國觀察人士稱，訪台是裴洛西永遠不應該跨越的紅線。而裴洛西終究會不會去台灣？在地緣政治荒野中，美中正進行一場互瞪比賽，看誰「先眨眼」。（編輯：高照芬）1110727