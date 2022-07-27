G7計畫最遲12月5日訂機制 為俄油制定價格上限

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）7大工業國集團（G7）高層官員今天表示，7大富裕經濟體力求最遲在12月5日備妥機制，為俄羅斯出口石油制定價格上限，屆時歐盟禁止以海路進口俄國原油的制裁措施將生效。

路透社報導，這位不願具名的官員說：「這麼做的目的是要和歐盟已訂定的時間取得一致，我們要確保油價上限機制在同一時間點生效。」

7國集團上月表示，考慮對俄國原油制定價格上限，以限制俄國可投入烏克蘭戰事的石油收益。

此後7國集團便設法爭取中國和印度加入，中、印目前是以折扣價向俄羅斯購油。

前述7國集團官員說：「我們已聽取若干亞洲國家意見，他們對加入行動或進一步了解定價點有興趣，以期在和俄羅斯洽談未來購油合約時，能增加談判籌碼。」

這名官員說，因此7國集團制定的價格將予以公開。

7國集團希望俄國原油價格由買方制定，使價格高於俄國生產成本，以激勵俄方繼續產油，但必須遠低於目前的市場高價。

如此一來，俄國將面臨困難抉擇，那就是接受較低但仍可賺取的石油收益，否則在歐盟禁運令12月生效後，將幾乎毫無收益可得。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110727