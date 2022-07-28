COVID-19大流行期間 巴西持續對抗愛滋病

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（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）儘管過去兩年COVID-19大流行引起的公共衛生危機耗費巴西政府的注意力和資源，巴西持續進行對抗愛滋病計畫，保持重視預防、診斷與治療的能力。

聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）今天發布報告表示，過去兩年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行和其他全球危機，導致對抗愛滋病毒進展減弱，避孕、治療和提高認識疾病的資源減少，數百萬人的生命處於危險之中。

2020至2021年，全球愛滋病新感染病例僅下降3.6%，是自2016年以來最低降幅；新感染病例增加的地區包括拉丁美洲、東歐、中亞、中東和北非。

聯合國愛滋病規劃署執行主任白安易瑪（Winnie Byanyima）說，這些數據顯示全球對愛滋病的反應正面臨風險，如果我們沒有取得進展，那就意味著我們正在後退，讓愛滋病在COVID-19疫情、大規模人口遷離和其他危機中蔓延。

根據報告，由於對抗愛滋病毒的力量減弱，2021年全球約有150萬例新感染病例，比同期設定的全球目標高出100多萬例。

儘管對愛滋病毒機會性感染有預防、檢測與治療的工具並且可有效治療，但愛滋病仍平均每分鐘奪走一條生命，2021年造成65萬人死亡。

雖然UNAIDS的報告沒有顯示巴西愛滋病感染的具體數據，根據巴西衛生部，2019至2020年，愛滋病通報病例下降20.7%，從3萬7731例下降到2萬9917例。

UNAIDS巴西代表維拉斯格（Claudia Velasquez）指出，巴西一直被國際認為是應對愛滋病的典範，「愛滋病毒和愛滋病計畫」是一項國家政策，儘管過去兩年COVID-19大流行引起的公共衛生危機耗費巴西政府的注意力和資源，巴西繼續進行對抗愛滋病計畫，保持重視預防、診斷和治療能力。

COVID-19大流行期間，巴西是將抗反轉錄病毒藥物的分發延長至6個月的先驅國家之一，避免藥品收集的風險以及隨之而來的治療中斷，同時還向其他有需要的國家捐贈抗反轉錄病毒藥物。

但巴西幅員廣大，各地情況差異大，即使有預防、診斷和治療愛滋病毒和愛滋病的公共服務，不意味所有人都能享用到，約27%的愛滋病毒感染者仍然沒有獲得可以挽救他們生命的抗反轉錄病毒藥物治療。

維拉斯格表示，巴西愛滋病的流行主要集中於某些社會群體和關鍵人群，特別是與異性裝扮癖者和變性者發生性行為的男子。除了因跨性別恐懼症而遭受各種身體和心理暴力外，巴西跨性別女性感染愛滋病毒的風險比平均人群高出40倍。

根據UNAIDS的報告，經濟危機對生活在極端貧困或貧困中的人們影響最大，通過改善邊緣化和邊緣人群獲得服務的機會來減少國家內部的不平等，是防止病毒傳播的主要途徑之一。

因此，對抗愛滋病毒和愛滋病計畫需要以多部門視角為基礎，不僅涵蓋生物醫學方面，同時涉及其他社會保護和發展服務，以及對最脆弱人群的經濟支援。（編輯：郭中翰）1110728