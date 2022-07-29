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美官員：拜習通話同意安排面會 未談削減對中關稅

2022/7/29 04:36
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登與中國國家主席習近平今天通話約2小時17分鐘後，一名美國官員匿名告訴記者，拜習兩人同意安排面對面峰會。這將是拜登就任後，兩人首次面會。

法新社報導，這名官員表示，拜登（Joe Biden）與習近平「討論了面對面會談的價值，同意責成團隊跟進，找出雙方都同意的時間來進行」。

路透社引述的匿名美國高官則說，拜習今天就台灣議題進行「直接且坦誠的」對談，但兩人並未談到解除美國對中國商品加徵的關稅。

拜登與習近平今天針對一系列議題交換意見。白宮發出的兩人對談紀要指出，在台灣議題方面，拜登強調，美國政策不變，美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的努力。

不過，中國官方媒體新華社指稱拜登向習近平表達美方不支持台灣獨立的說法，並未出現在白宮的對話紀要內容中，也不清楚拜登與習近平是否針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台有過討論。（譯者：楊昭彥）1110729

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