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烏軍：南部反攻有斬獲 炸毀赫松鐵路殲滅大批俄軍

2022/7/31 12:50（7/31 12:56 更新）
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烏克蘭軍隊30日表示，烏軍在南部戰役殲滅為數眾多的俄羅斯軍人，包括赫松地區。（中央社製圖）
烏克蘭軍隊30日表示，烏軍在南部戰役殲滅為數眾多的俄羅斯軍人，包括赫松地區。（中央社製圖）
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭軍隊今天表示，烏軍在南部戰役殲滅為數眾多的俄羅斯軍人，包括赫松（Kherson）地區。赫松是基輔當局烏南反攻重點，也是莫斯科補給線的關鍵連結點。

路透社報導，烏軍南方司令部表示，第聶伯河（Dnipro River）上通往赫松的鐵路交通已被切斷，有可能進一步孤立第聶伯河以西的俄軍，讓他們無法自遭占領的克里米亞半島或第聶伯河以東取得補給。

近幾個星期以來，烏克蘭利用西方國家提供的長程飛彈系統嚴重破壞橫跨第聶伯河的3座橋，切斷赫松市對外聯繫之餘，根據英國國防官員評估，也讓河川西岸的俄國49軍團更易受到攻擊。

烏軍表示，昨天烏南戰役中，殲滅了超過百名的俄軍並摧毀7輛戰車。

赫松地區議會第一副主席索布列夫斯基（Yuri Sobolevsky）在通訊軟體Telegram發文，告訴居民遠離俄國彈藥庫，說：「烏克蘭軍隊正把它傾倒在俄國人身上，這只是剛開始而已。」

赫松地區親烏州長布特里（Dmytro Butriy）表示，當地多處爆發戰鬥，卡科夫卡（Kakhovka）水力發電廠西北的貝里斯拉夫（Berislav）受創尤其嚴重。

布特里在Telegram發文說：「部分村莊中，沒有一處住家是完整無缺的，基礎建設全數遭毀，民眾躲在地窖度日。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110731

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