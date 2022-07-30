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俄對烏克蘭前線市鎮再發動攻擊 被指後繼乏力

2022/7/30 21:44
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏克蘭前線市鎮再次發動攻擊，至少在烏南殺害1人，並命中了哈爾科夫（Kharkiv）一所學校。但英國情報首長指出，俄軍其實已後繼乏力。

法新社報導，烏南尼古拉耶夫市（Mykolaiv）市長辛克維奇（Oleksandr Sienkevych）表示，俄軍火箭昨夜轟擊市內兩個住宅區，造成1人死亡。尼古拉耶夫鄰近烏軍試圖展開反擊的地點。

辛克維奇在社群平台Telegram貼文說，另有6人在遇襲時受傷，俄軍的攻擊造成「門窗破損，陽台被毀」。

烏克蘭總統辦公室表示，烏軍已對俄軍在赫松州（Kherson）前線後方的倉庫和陣地進行攻擊。

烏克蘭第2大城哈爾科夫當局說，市內一座教育設施今天凌晨遭到S-300防空系統飛彈攻擊，部分被毀。

烏東頓內茨克州（Donetsk）州長表示，俄軍昨天的攻擊造成當地6位平民喪生，15人受傷。俄軍攻擊主力就集中在頓內茨克。

州長說，州內斯拉夫揚斯克市（Sloviansk）一處公車站今早也在俄軍攻擊下受創，但無人員傷亡通報。這座城市是俄軍的重大攻擊目標。

路透社報導，英國軍情六處（MI6）處長摩爾（Richard Moore）今天在社群媒體貼文說，俄軍在烏克蘭的作戰行動已「後繼乏力」。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110730

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