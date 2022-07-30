俄再攻烏克蘭前線市鎮 烏東戰俘營遭炸增至逾50死

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俄羅斯控制的領土一座關押烏克蘭戰俘的監獄遭炸毀，俄烏相互指控是對方所為。（美聯社）

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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯對烏國前線市鎮再次發動攻擊，至少在烏南殺害1人，並命中了哈爾科夫一所學校。烏東一處關押戰俘的監獄昨天遭到砲擊，死亡總數今天累計至逾50死。

●俄對烏克蘭前線市鎮再發動攻擊 被指後繼乏力

烏克蘭官員表示，俄羅斯對烏克蘭前線市鎮再次發動攻擊，至少在烏南殺害1人，並命中了哈爾科夫（Kharkiv）一所學校。但英國情報首長指出，俄軍其實已後繼乏力。

烏南尼古拉耶夫市（Mykolaiv）市長辛克維奇（Oleksandr Sienkevych）表示，俄軍火箭昨夜轟擊市內兩個住宅區，造成1人死亡。尼古拉耶夫鄰近烏軍試圖展開反擊的地點。

烏克蘭第2大城哈爾科夫當局說，市內一座教育設施今天凌晨遭到S-300防空系統飛彈攻擊，部分被毀。

英國軍情六處（MI6）處長摩爾（Richard Moore）在社群媒體貼文說，俄軍在烏克蘭的作戰行動已「後繼乏力」。

●烏東戰俘營遭炸逾50死 俄烏互控對方所為

俄羅斯控制的烏東頓內茨克一座關押烏克蘭戰俘的監獄遭炸毀，俄烏相互指控是對方所為。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示50多人喪生，並稱這場攻擊是戰爭罪。

澤倫斯基在每日的全國演說中表示：「這是俄羅斯蓄意的戰爭罪行，是對烏克蘭戰俘的蓄意大規模謀殺。超過50人死了。」

分離主義分子發言人則表示，多達53人身亡，並指控基輔當局使用美製的高機動性多管火箭系統（HIMARS）瞄準監獄。

●俄軍美工刀閹割烏克蘭戰俘 相關影片網路瘋傳

「紐約郵報」（New York Post）報導，一段「邪惡令人髮指」的影片在Telegram等平台上瘋傳，一名被捆綁並堵住嘴巴的烏克蘭戰俘被俄羅斯士兵閹割，隨後他被槍殺，被用繩子拖行。

這支殘忍的影片已獲烏克蘭政治人士和記者證實，影片中可以看到烏克蘭戰俘雙手遭反綁並被壓制在地，穿著迷彩服的俄國士兵踢打他的頭部。

這名受折磨的烏國戰俘嘴巴被堵住，絕望地呻吟著，俄軍直接扒下他的褲子，當場用美工刀把他的生殖器整個割下來，帶頭的是名叫阿羅沙諾夫（Vitaly Aroshanov）的俄國士兵。

烏克蘭國防部在推特發文譴責：「正如我們多次聲明的，入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊實際上是殺人犯、搶劫犯和強姦犯。這支影片就是證據，再次提醒全世界他們也是虐待狂和瘋子。」

●俄羅斯再打能源牌 暫停對拉脫維亞供應天然氣

俄羅斯能源業巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）宣布，暫停對歐洲聯盟（EU）國家拉脫維亞供應天然氣。俄國正因侵略烏克蘭而遭到西方廣泛制裁，彼此關係緊張。

俄羅斯天然氣工業公司在社群媒體Telegram發文表示，它已暫停對拉脫維亞供應天然氣，理由是對方違反採購條件。

●俄烏戰爭以來 美俄外長首度通話

美俄外長展開俄烏戰爭以來的首度通話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在電話中促俄方釋放2名美國人，稱他與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行「坦率」且直接的交流。

法新社報導，布林肯數週前還不願與拉夫羅夫接觸，如今則主動與他通話，施壓俄羅斯接受美國的釋囚提議。

俄羅斯外交部聲明說：「關於可能交換遭監禁的俄羅斯人和美國公民一事，俄方強烈建議恢復以專業方法處理此事，並透過『靜默外交』，而非拋出推測性訊息。」

俄國外交部還說，拉夫羅夫也譴責美軍及北大西洋公約組織（NATO）供應價值數以十億計美元武器給烏克蘭，說此舉「只會延長基輔政權的痛苦，擴大衝突並讓受害者變得更多」。（譯者：陳正健）1110730