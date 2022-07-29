俄烏互控砲轟監獄害死戰俘 基輔周邊再遭俄飛彈攻擊

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俄羅斯國防部發表聲明指出，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統（圖），鎖定位於頓內茨克歐連尼夫卡的監獄，烏克蘭反控是俄軍所為。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）俄羅斯及烏克蘭今天互控對方砲擊烏東一座關押烏國戰俘的監獄，害死40名戰俘。在此期間，烏國首都基輔周邊再遭俄國飛彈攻擊，而烏軍則在南部赫松地區展開大反攻。

●俄控烏軍砲擊烏東監獄害死戰俘 烏反控是俄軍所為

俄羅斯國防部指出，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），於夜間鎖定位於頓內茨克（Donetsk）歐連尼夫卡（Olenivka）的一座監獄，造成烏克蘭戰俘40死、75傷，有8名監獄員工也受到傷害。

對此，烏方已否認砲擊這座監獄，反控這是俄軍所為，指稱俄國意圖藉此嫁禍，並且掩蓋俄方對囚犯的酷刑和處決。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指控，俄國又犯下另一起駭人聽聞的戰爭罪，他呼籲所有夥伴強力譴責這起違反國際人道法律的殘忍行徑，並將俄國認定為恐怖主義國家。

●基輔周邊再遭俄飛彈攻擊 烏軍南部赫松地區大反攻

俄羅斯軍方在間隔數週後，首次轟炸烏克蘭首都基輔周圍地區；烏軍則在烏克蘭南部展開俄軍入侵以來最大反攻行動。這場歐洲境內自二戰以來最大衝突，迄今看不到結束的盡頭。

基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）在Telegram表示，俄軍飛彈今天擊中臨近基輔的維什戈羅德（Vyshhorod）地區軍事設施時，造成15人受傷。

而在烏克蘭南部，烏軍聲稱它的飛機已擊中在赫松（Kherson）及另一個臨近城市周圍的5個俄軍據點。目前烏軍正集中火力，展開自俄羅斯2月24日入侵以來最大的反攻行動。

●澤倫斯基視察港口 監督首艘穀物出口船裝載作業

烏克蘭總統辦公室表示，在聯合國及土耳其促成烏國與俄羅斯達成協議後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統視察了南部一座港口，監督穀物裝上一艘土耳其船舶以待出口。

法新社報導，根據烏克蘭總統辦公室的聲明，澤倫斯基說，「戰事開打以來的第一艘出口船舶正在裝填貨物，這是一艘土耳其船」。

總統辦公室發布的切爾諾莫斯克（Chornomorsk）港口影片顯示，澤倫斯基站在一艘名為Polarnet的船舶前。

烏克蘭總統澤倫斯基（前右1）29日視察南部一座港口，監督穀物裝上一艘土耳其船舶以待出口。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

●俄羅斯天然氣減供 德國古蹟不打燈、冷水淋浴因應

在俄羅斯減供天然氣的威脅下，德國首都柏林開始關閉打亮市內古蹟的聚光燈，北部城市漢諾威（Hanover）也宣布公共泳池和運動中心僅提供冷水淋浴，作為全國努力節省能源行動的一環。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，柏林官員本週表示，包括紅磚砌成的柏林市政廳、國家歌劇院（State Opera House）和沙洛屯堡宮（Charlottenburg Palace）等約200座建築物和地標，晚上將會陷入一片漆黑。

德國數座城市也跟進節能行動，漢諾威本週宣布公共泳池和運動中心僅提供冷水淋浴的計畫。

德國做出的努力還包括少開空調、鼓勵搭乘公共運輸工具及推廣效能更高的蓮蓬頭。

●西北非三能源國商討天然氣管線輸歐 擺脫對俄依賴

非洲能源大國阿爾及利亞、奈及利亞和尼日簽署一項有關大型天然氣管線計畫的合作備忘錄，這項計畫將提供歐洲取代俄羅斯天然氣的未來潛在能源供應。（譯者：陳正健）1110729