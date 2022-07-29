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俄控烏軍砲擊烏東監獄害死戰俘 烏反控是俄軍所為

2022/7/29 21:35（7/29 21:55 更新）
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俄羅斯軍方29日指控，烏克蘭軍隊砲擊烏東頓內茨克一座關押烏國戰俘的監獄，導致戰俘40人死亡、75人受傷。烏克蘭反控這是俄軍所為。圖為2016年美國製造的海馬士（前）參加美菲聯合軍演。（美聯社）
俄羅斯軍方29日指控，烏克蘭軍隊砲擊烏東頓內茨克一座關押烏國戰俘的監獄，導致戰俘40人死亡、75人受傷。烏克蘭反控這是俄軍所為。圖為2016年美國製造的海馬士（前）參加美菲聯合軍演。（美聯社）
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（中央社基輔29日綜合外電報導）俄羅斯軍方今天指控，烏克蘭軍隊砲擊烏東頓內茨克一座關押烏國戰俘的監獄，導致戰俘40人死亡、75人受傷。烏克蘭已否認這項指控，反控這是俄軍所為，意圖掩蓋刑求證據。

俄羅斯國防部指出，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），於夜間鎖定位於頓內茨克（Donetsk）歐連尼夫卡（Olenivka）的一座監獄，造成烏克蘭戰俘40死、75傷，有8名監獄員工也受到傷害。

對此，烏方已否認砲擊這座監獄，反控這是俄軍所為，指稱俄國意圖藉此嫁禍，並且掩蓋俄方對囚犯的酷刑和處決。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指控，俄國又犯下另一起駭人聽聞的戰爭罪，他呼籲所有夥伴強力譴責這起違反國際人道法律的殘忍行徑，並將俄國認定為恐怖主義國家。（譯者：陳正健）1110729

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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