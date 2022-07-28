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俄接管烏克蘭第2大發電廠 重新調派兵力集結南方戰線

2022/7/28 13:29（7/28 14:10 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇證實，位於烏東頓內茨克地區的佛列赫斯克燃煤發電廠已淪陷。（中央社製圖）
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭總統顧問表示，俄羅斯軍隊已接管烏國第2大發電廠，並正在向烏南3個地區「大規模重新部署」軍隊，以因應烏軍料將在南方戰線發起的大規模反擊攻勢。

俄羅斯支持的部隊今天表示，他們已完整占領歷史可追溯至蘇聯時期的佛列赫斯克燃煤發電廠（Vuhlehirsk power plant），這是俄方3週多來首次取得重大進展。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）證實，這座位於烏東頓內茨克（Donetsk）地區的發電廠已淪陷；但他說，這對俄羅斯而言只是取得一個「微小的戰術優勢」。

他補充說，俄羅斯在烏南梅利托波爾（Melitopol）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）地區重新部署軍隊，似乎有意從進攻轉向戰略防禦。

烏克蘭已明確表示，打算奪回在戰爭初期被俄羅斯占領的南部城市赫松。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）稍早發推文說，俄羅斯正在往赫松方向集結「最大數量部隊」。但他未透露細節。

駐守烏南的烏克蘭軍隊表示，過去24小時已擊斃66名敵軍，摧毀3輛戰車和2座軍火庫。他們補充說，俄軍出動多座多管火箭發射器攻擊烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

路透社無法獨立證實上述說法。

烏克蘭砲擊赫松市內橫跨第聶伯羅河（Dnipro river）的一座重要橋梁，使其無法通行。俄羅斯官員稍早表示，他們將使用浮橋和渡輪讓俄軍過河。

澤倫斯基今晚在談話中表示：「我們正竭盡所能，確保切斷俄軍在我國的後勤路線。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110728

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