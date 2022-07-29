俄羅斯指控烏軍砲擊烏東監獄 釀戰俘40死75傷
2022/7/29 19:45（7/29 20:16 更新）
俄羅斯國防部發表聲明指出，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統（圖），鎖定位於頓內茨克歐連尼夫卡的監獄。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯軍方今天指控，烏克蘭軍隊砲擊烏東頓內茨克（Donetsk）一座關押烏國戰俘的監獄，導致戰俘40人死亡、75人受傷。
法新社報導，俄羅斯國防部發表聲明指出，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），於夜間鎖定位於頓內茨克歐連尼夫卡（Olenivka）的監獄。
此外，俄國國防部表示，這座監獄中的烏克蘭戰俘裡有40人遭到殺害，有75人受傷，有8名監獄員工也受到傷害。
俄國國防部指稱，這些烏克蘭戰俘中包括亞速營（Azov Battalion）成員，他們先前曾在烏國港市馬立波（Mariupol）保衛亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（譯者：陳正健）1110729
（中央社製圖）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
基輔周邊再遭俄飛彈攻擊 烏軍南部赫松地區大反攻