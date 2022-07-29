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基輔周邊再遭俄飛彈攻擊 烏軍南部赫松地區大反攻

2022/7/29 16:46（7/29 17:34 更新）
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圖為烏克蘭警方在切爾尼戈夫州發現未爆彈。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
圖為烏克蘭警方在切爾尼戈夫州發現未爆彈。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯軍方在間隔數週後，首次轟炸烏克蘭首都基輔周圍地區；烏軍則在烏克蘭南部展開俄軍入侵以來最大反攻行動。這場歐洲境內自二戰以來最大衝突，迄今看不到結束的盡頭。

路透社報導，基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）在Telegram表示，俄軍飛彈今天擊中臨近基輔的維什戈羅德（Vyshhorod）地區軍事設施時，造成15人受傷。

當空襲警報響起時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正由來訪的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）陪同向國會發表演說，慶祝烏克蘭新的國定假日「烏克蘭國家日」（Day of Ukrainian Statehood）。

澤倫斯基說：「俄羅斯以什麼威脅我們不重要，無論是防空警報還是其他；重要的是我們要讓其他國家愛上我們烏克蘭人的堅定。」

俄軍在戰爭頭幾週面對烏軍的堅強抵抗，於是打消攻下基輔的念頭後，此後基輔有回復正常生活的感覺；如今這場攻擊粉碎了這個假象。

切爾尼戈夫州（Chernihiv）州長喬索夫（Vyacheslav Chausov）告訴烏克蘭電視台，位於基輔東北方的切爾尼戈夫州也遭到10多枚俄羅斯飛彈擊中。與基輔一樣，切爾尼戈夫州已好幾週未成為俄軍攻擊目標。

喬索夫說：「這就是俄羅斯如何問候我們『烏克蘭國家日』。」他並表示，有人擔心「敵方將展開第2階段的地面行動」。

烏克蘭武裝部隊北區指揮部聲稱，有20多枚飛彈從白俄羅斯的一個基地朝與俄羅斯接壤的切爾尼戈夫州發射。白俄羅斯是俄國盟邦。

而在烏克蘭南部，烏軍聲稱它的飛機已擊中在赫松（Kherson）及另一個臨近城市周圍的5個俄軍據點。目前烏軍正集中火力，展開自俄羅斯2月24日入侵以來最大的反攻行動。

最近幾週，烏克蘭使用西方提供的長程飛彈系統嚴重摧毀第聶伯羅河（Dnipro River）上的3座橋樑，使得俄軍更難支援位在河西岸的自家部隊。

英國情報部門指出，烏軍戰略已開始孤立赫松地區的俄軍。

根據英國一份情報通報：「駐紮在第聶伯羅河西岸的俄羅斯第49軍團，現在看起來非常脆弱。」赫松市實質上已和俄軍占領的其他領土切斷連結。

英國情報部門表示：「俄羅斯試圖聲稱占領行動成功，但這項損失將嚴重破壞俄軍的意圖。」（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1110729

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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