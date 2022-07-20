俄羅斯攻擊烏東和烏南 烏猛轟俄軍重要補給橋梁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭東部和南部繼續遭到俄羅斯砲轟和飛彈攻擊。圖為頓內茨克地區房舍19日遭俄軍砲擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭克拉莫托斯克20日綜合外電報導）烏克蘭東部和南部繼續遭到俄羅斯砲轟和飛彈攻擊。在克拉莫托斯克市，俄軍砲擊造成1人死亡。黑海沿岸的敖德薩則被7枚巡弋飛彈攻擊，至少6人受傷。

法新社記者稱，位在頓巴斯（Donbas）地區的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）一棟4層樓住宅建築遭俄軍砲火擊中，一名男子頭部流血躺在地上，隨後被救難人員帶走。

一位拒絕透露姓名的女子顫抖說道：「他只是路過就被擊中。」

基輔方面表示，在南部濱臨黑海的敖德薩（Odessa）地區，俄軍一連發射7枚巡弋飛彈攻擊，造成至少6人受傷，包括一名兒童。

俄羅斯國防部稱，對敖德薩的攻擊，摧毀了一批西方提供的武器，包括美國製造的魚叉（Harpoon）反艦飛彈發射器。

本週稍早國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）下令俄軍部隊優先摧毀美國和烏克蘭其他西方盟國提供的遠程火砲。

觀察家相信這些武器改變了戰場態勢，讓烏克蘭有能力打擊俄羅斯的軍火庫和莫斯科所控制領土深處的指揮所。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）訪美期間曾敦促西方大幅增加精準火箭系統的供應，稱這類武器為「扭轉情勢者」（game-changer）。

據路透社報導，烏克蘭南部赫松地區（Kherson）莫斯科扶植的地方官員告訴俄羅斯新聞社（RIA），凌晨約4時烏軍使用新到手的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）發射12發砲彈，擊中赫松重要橋梁安東尼夫斯基橋（Antonivskyi Bridge）。

這座橋連日來一直是烏軍的主要目標。

赫松地區俄羅斯占領當局領導人薩爾多（Vladimir Saldo）今天上午禁止貨物通行這座橋，他稱這是為進行維修所作的「臨時限制」。載客車輛則仍可以使用這座超過1公里長的橋樑。

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）引述他的話說：「如果攻擊持續下去，這座橋可能會倒塌。」

英國國防部稱安東尼夫斯基橋是俄軍「關鍵的脆弱部位」，俄軍在寬闊的第聶伯河（Dnipro River）上僅有兩個渡河點，可對西岸進行補給或撤出部隊，這座橋是其中之一。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110720