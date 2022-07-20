美國：俄羅斯開始併吞更多烏克蘭領土

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國今天指控俄羅斯已經依計畫展開行動，併吞更多烏克蘭領土。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者說：「俄羅斯正在為併吞掌控下的烏克蘭國土做準備，直接侵犯了烏克蘭主權。」

柯比說：「俄羅斯正推出一個你可以稱之為併吞版的劇本，與我們2014年看到的十分類似」，當時俄國入侵克里米亞（Crimea），並最後將其併吞。

柯比表示：「俄羅斯已經在其掌控的烏克蘭領土，安插非法的代理官員。」

他表示，俄羅斯已計劃在其控制的烏克蘭地區進行「假公投」，最早可能就在9月。

柯比提到：「以武力併吞嚴重違反聯合國憲章（UN Charter），我們不會讓它在不被挑戰和不受懲罰的情況下發生。」

柯比表示，他「揭露了」俄羅斯的計畫，「好讓全世界知道一切所謂的併吞都是有預謀的、非法和不正當的」。

他說：「我們將與盟國和夥伴一致快速、有力地做出回應，我們將制裁俄羅斯安排的傀儡和代理人。」

柯比表示，俄羅斯計劃併吞的目標，包括刻松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia），以及頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）所有地區。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110720