更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
西歐熱浪肆虐 聯合國：極端高溫將成夏季常態至少持續到2060
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/287
首頁 / 國際

美國：俄羅斯開始併吞更多烏克蘭領土

2022/7/20 10:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國今天指控俄羅斯已經依計畫展開行動，併吞更多烏克蘭領土。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者說：「俄羅斯正在為併吞掌控下的烏克蘭國土做準備，直接侵犯了烏克蘭主權。」

柯比說：「俄羅斯正推出一個你可以稱之為併吞版的劇本，與我們2014年看到的十分類似」，當時俄國入侵克里米亞（Crimea），並最後將其併吞。

柯比表示：「俄羅斯已經在其掌控的烏克蘭領土，安插非法的代理官員。」

他表示，俄羅斯已計劃在其控制的烏克蘭地區進行「假公投」，最早可能就在9月。

柯比提到：「以武力併吞嚴重違反聯合國憲章（UN Charter），我們不會讓它在不被挑戰和不受懲罰的情況下發生。」

柯比表示，他「揭露了」俄羅斯的計畫，「好讓全世界知道一切所謂的併吞都是有預謀的、非法和不正當的」。

他說：「我們將與盟國和夥伴一致快速、有力地做出回應，我們將制裁俄羅斯安排的傀儡和代理人。」

柯比表示，俄羅斯計劃併吞的目標，包括刻松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia），以及頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）所有地區。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110720

柯比
美加碼軍援烏克蘭4.5億美元 含先進火箭系統 白宮：北約新戰略構想反映出對中國憂慮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭總統幕僚長：須在冬季前打贏戰爭