烏克蘭總統幕僚長：須在冬季前打贏戰爭

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天說，烏克蘭必須在冬季前贏得與俄羅斯的戰爭，以防俄羅斯長期作戰。

法新社報導，葉爾馬克告訴烏克蘭「新時代」（Novoye Vremya）週刊：「對我們而言，非常重要的是不要讓戰爭延長至冬季。冬季過後，俄羅斯將有更多時間攻城掠地，戰況肯定變得更加艱困。對我們來說，重要的是不要給他們這種可能性。」

他重申基輔當局的觀點，認為西方盟國應該供應更多武器，並說他現在指望美國做出的承諾，提供他們數十億美元武器與經濟支持。

美國總統拜登為了加快援助烏克蘭，5月簽署烏克蘭民主防衛租借法（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act），將自下月起全面生效。

葉爾馬克說：「我們的目標是勝利。」

他說，現階段與俄羅斯進行的會談，僅圍繞在如何自封鎖的港口輸出烏克蘭穀物，而不是如何終結俄羅斯2月入侵引發的衝突。

葉爾馬克說：「在聯合國居中協調下，正由軍事與外交部會層級進行談判。」

他強調：「我與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）有聯繫，我不與俄羅斯人溝通。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110720