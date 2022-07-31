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肯塔基州暴雨釀災增至26死 州長：料有更多人罹難

2022/7/31 22:45
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（中央社肯塔基州首府法蘭克福31日綜合外電報導）美國肯塔基州東部降下猛烈豪雨釀成洪災，州長貝希爾今天表示，包括兒童在內，已有26人喪生，預期還會有更多人死亡。

路透社報導，貝希爾（Andy Beshear）當地時間今天一早在推特（Twitter）發文指出：「死亡人數增加為26人，數字還會上升。出現災損地區分布廣泛，許多家庭流離失所，預期接下來一天都還有降雨。」

貝希爾告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）：「我知道又增加數具遺體，我們知道還在增加，得花上數週時間才能找到遺體。」

截至昨天已經證實有4名兒童死亡。貝希爾今天表示，恐怕至少會增加兩名兒童罹難。

這是肯塔基州7個月內第2次遭受國家等級重大災難，去年12月肯州西部遭到為數眾多龍捲風襲擊，造成近80人身亡。

貝希爾28日宣布進入緊急狀態，他形容這場災難是肯塔基州史上「最嚴重、最具毀滅性洪災之一」。

總統拜登29日宣布當地進入重大災難狀態，以調度聯邦資金救災。

國家氣象局（National Weather Service）指出，對肯塔基州南部和東部地區的暴洪守視將進行到明天上午。

據美國停電資訊網站PowerOutage.US的數據，截至今天凌晨，該州已有逾1萬3000起停電通報。

貝希爾指出，這場暴雨造成的災損恐需數年才能夠恢復。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110731

貝希爾
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