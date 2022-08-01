拜登染疫痊癒後陰轉陽 白宮：仍為陽性繼續隔離

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統拜登昨天進行COVID-19篩檢，結果再度呈現陽性。白宮醫師歐康納今天透過備忘錄表示，拜登今早檢測依然呈陽性，但他感覺狀況良好，會繼續採取嚴格的隔離措施。

白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）在備忘錄中指出：「鑒於我們昨天通報他的復發陽性，我們持續進行每日例行監測。不出所料，今天早上他的SARS-CoV-2抗原檢測依然呈陽性。」

79歲的拜登（Joe Biden）早已完成2劑疫苗接種並施打2劑追加劑，他於7月21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），當時他有喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，隨後在白宮隔離，並接受抗病毒處方藥Paxlovid治療。

歐康納昨天發出信函表示，拜登在7月26日晚間、27日上午、28日上午及29日上午檢測均呈現陰性後，30日上午的抗原檢測再次呈現陽性。

當時歐康納還指出，許多接受Paxlovid治療的患者在最初檢測呈陰性後數天，可能出現「反彈」感染。（譯者：陳彥鈞）1110801