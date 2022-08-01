韓國水文調查船航行竹島海域 日本強烈抗議

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）韓國3艘水文調查船7月下旬航行在竹島（韓國稱獨島）周邊海域，日本內閣官房副長官木原誠二今天針對此事表示，已透過外交管道要求韓國方面說明並表達強烈抗議。

日本產經新聞報導，木原今天在例行記者會上表示，竹島是日本固有領土，已透過外交管道要求韓方針對調查船一事做說明，日本政府不同意韓船在日本領海及專屬海域進行水文調查，對韓方表達強烈抗議。

7月24日至27日、26日至27日、27日至28日總共有3艘韓國水文調查船航行在竹島周邊海域，日本認為該海域屬日本的領海及專屬海域。

木原強調，針對此事，日本政府將根據國際法及國內法妥善因應。

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日本產經新聞報導，7月24日韓國海洋科技技術院一艘水文調查船航行在竹島周邊領海內，日本海上保安廳（相當於海巡署）以無線通話器呼籲韓船駛離，但韓船表示韓國擁有該島主權，且聲稱正在進行正當調查。這艘韓船駛離後，航至日韓中間線靠日本這一側的專屬海域，疑似做出搬運調查用器材的舉動。

後來在大約一週之間共有3艘韓國水文調查船陸續航行在竹島周邊海域。日本認為領海、專屬海域遭入侵。（編輯：林憬屏）1110801