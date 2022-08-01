英現任財相挺特拉斯任首相 肯定捍衛自由抗俄中

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國執政保守黨黨魁、也就是新任首相選舉今天起投票。現任財相查哈威表態支持候選人之一、外相特拉斯，肯定她捍衛自由、力抗俄羅斯和中國等威權政權對英國和盟友構成的安全威脅。

在選戰焦點議題經濟民生事務方面，他批評另一位候選人、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）死守教條、欠缺政治視野與領導力。

親保守黨大報「每日電訊報」（The Daily Telegraph）7月31日晚間刊登查哈威（Nadhim Zahawi）的投書。查哈威接替請辭的蘇納克，在7月5日接任財相，此前曾任教育大臣，並負責COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗計畫。

首相強生（Boris Johnson）7月7日宣布辭去黨魁一職後，查哈威曾投入競選黨魁但失利。如今他與國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）等兩位前黨魁候選人一同支持特拉斯（Liz Truss）角逐首相。蘇納克目前僅獲兩位前黨魁候選人運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）及前外相韓特（Jeremy Hunt）支持。

特拉斯（10位）也較蘇納克（8位）獲更多現任閣員支持，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）和國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）等重量級官員都已表態挺特拉斯。

查哈威列舉決定為特拉斯背書的3個理由，其中第一個就是全球的自由正面臨威脅，而特拉斯力抗俄羅斯對烏克蘭的駭人侵略，並促進英國對中國採取更強悍立場。在國際舞台上，特拉斯居於領導地位，不滿足於追隨他人腳步。

查哈威指出，特拉斯所展現的膽識和清楚信念是首相必備的重要特質，尤其是在國內外情勢險峻的今天。

他選擇支持特拉斯的另外兩個理由與經濟、財政有關。他說，特拉斯了解，在危機四伏的時刻，試圖維繫「現狀」、如蘇納克般採取「末日論者」姿態不是選項，以及當國內經濟面臨緊急事態，英國需要具行動力、能使命必達、言出必行的領袖。

特拉斯28日曾在「每日電訊報」撰文指出，英國選民可相信她將持續領導自由世界對抗流氓和獨裁者，並嚇阻潛在的侵略者。

她提到，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）輕賤各項協議和承諾，對和平顯然不感興趣。向俄方妥協、讓步等同於鼓勵侵略行為，為蒲亭和世界其他地方的威權主義者壯膽，包括在「越來越強勢獨斷的中國」。

特拉斯並承諾修訂英國政府去年3月發表的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review），將對中政策納為檢視重點之一，因為中國的行為「越來越具侵略性」。

這份在特拉斯去年9月接任外相前發布的報告聚焦俄羅斯構成的安全威脅，對中國著墨極為有限，全篇未提台灣，持續引發英國的中國事務圈關切。

特拉斯在投書自稱「自由鬥士」（freedom fighter），稱捍衛遭遇威脅的自由是她的天性本能。

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她承諾，英國將持續是烏克蘭最好的朋友，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將是她就任首相後，第一位通話的國家領導人。從軍事到經濟重建，英國將盡力全方位支援烏克蘭、確保烏克蘭勝利。

不同於蘇納克主張不可任意設定門檻，特拉斯承諾在2030年以前提升英國的國防支出至不低於國內生產毛額（GDP）3%，以確保英國能有效應對日新月異的國內外威脅。（編輯：黃自強）1110801