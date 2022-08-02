能源吃緊 西班牙公共場所嚴訂冬夏室溫

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（中央社馬德里1日綜合外電報導）西班牙政府今天為節能宣布緊急措施，公司行號、餐廳、博物館與大眾運輸都需遵守嚴格的室溫規範。

路透社報導，由於夏季高溫加上烏克蘭戰爭導致的天然氣供給受限讓歐洲供電吃緊。歐盟上月向27個成員國推動，盼從今年8月到明年3月減少15%天然氣用量。

西班牙政府的節能計畫限定夏季最低室溫為攝氏27度，冬季最高室溫則為19度。

西班牙生態轉型與人口挑戰部長黎貝拉（Teresa Ribera）表示，相關規定將在公告1週後生效，並持續到2023年11月。

這項措施鼓勵民眾一週採遠端工作數日，公共建築與商店櫥窗在未使用時應關燈，關閉門窗以減少冷暖氣耗電。不過新規對民間家戶僅具參考性質；黎貝拉上週表示，一般家庭可透過關燈與拉下百葉窗來節能。

西班牙政府已核准在公共建築屋頂大量安裝太陽能板，並鼓勵公務員多多居家辦公。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）上週提議，炎夏期間各部會首長、公職人員與民間企業員工別再繫領帶。（實習編譯：黃薇心/核稿：陳亦偉）1110802