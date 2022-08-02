所屬政黨疑收非法獻金 巴基斯坦前總理恐不得從政

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（中央社伊斯蘭馬巴德2日綜合外電報導）巴基斯坦前總理伊姆蘭汗領導的巴基斯坦正義運動黨發言人和媒體指出，選舉委員會今天裁定巴基斯坦正義運動黨收受非法獻金，此舉恐導致伊姆蘭汗及該黨不得參政。

路透社報導，在這起拖延多年的案子中，伊姆蘭汗（Imran Khan）所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）被控收受海外獻金。在巴基斯坦，收受海外獻金屬於非法行為。

無法立即聯繫上伊姆蘭汗對此發表評論，但他所屬的巴基斯坦正義運動黨否認有任何不法行為。

巴基斯坦正義運動黨發言人喬德里（Fawad Chaudhry）在選舉委員會辦公室外告訴媒體：「我們將對這項裁決提出挑戰。」

喬德里表示，爭論中的獻金是來自海外的巴基斯坦人，並不是非法獻金。

伊姆蘭汗自2018年起擔任總理，直到今年4月在國會通過不信任投票後遭罷黜。伊姆蘭汗表示，不信任投票是美國的陰謀；美國對此予以否認。

無法立即聯繫上選舉委員會發言人對此發表評論，但當地媒體報導，選舉委員會一個3人小組裁定，巴基斯坦正義運動黨收受34個外國人或外國公司的獻金。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1110802