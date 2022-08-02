拜登蒲亭聲明緩解核戰疑慮 UN開會談防止核擴散

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（中央社紐約聯合國總部1日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他準備好與俄羅斯協商新的裁減核武條約，並呼籲莫斯科秉持善意行事。俄羅斯總統蒲亭也稱核戰不會有贏家。

路透社報導，兩位領袖發布書面聲明之際，外交官員們正為了為期1個月的聯合國（UN）會議齊聚一堂，以檢討「禁止核子擴散條約」（NPT）。這場會議原訂2020年舉行，但被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情耽擱。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在會議中表示：「當前的核威脅為冷戰巔峰以來僅見。人類只要一個誤解、誤判，就會步向核毀滅。」

他並警告，中東、北韓、俄烏戰爭等帶有核威脅的危機正在惡化。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭幾天後，蒲亭（Vladimir Putin）便下令俄國核子嚇阻等部隊高度警戒，理由是北大西洋公約組織（NATO）領袖發出挑釁聲明，以及西方對莫斯科實施經濟制裁。

但在寫給禁止核子擴散條約檢討會議與會者的信函中，蒲亭表示：「核戰不會有贏家，永遠不應發動，我們支持給予全球所有人公平且不可分割的安全。」

莫斯科與華府去年將「新戰略武器裁減條約」（New START）效期延長至2026年。這項條約為雙方可部署的戰略核彈頭數量設定上限，也限制了陸射、潛射飛彈，以及可掛載核武器的轟炸機。

拜登（Joe Biden）表示：「我的政府準備好迅速協商新的軍備控制架構，以在新戰略武器裁減條約2026年到期後予以取代。但協商需要一個有意願並秉持善意的夥伴。俄國應表明準備好與美國恢復協商核軍備控制。」

但俄國駐聯合國代表團質疑美國是否準備好協商，指控華府因烏克蘭衝突而退出與莫斯科的戰略穩定談判。

傳統上，軍備控制是一個全球有可能取得進展的領域。而在聯合國召開禁止核子擴散條約檢討會議之際，俄羅斯已入侵烏克蘭長達5個月，美中關係也因台海議題而緊繃。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110802