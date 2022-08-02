更多編輯台推薦新聞：
台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看
政治

台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命
運動

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中方禁台灣食品進口 乖乖：產品外銷僅約1% 中國營收不到百萬
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300
首頁 / 國際

拜登蒲亭聲明緩解核戰疑慮 UN開會談防止核擴散

2022/8/2 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部1日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他準備好與俄羅斯協商新的裁減核武條約，並呼籲莫斯科秉持善意行事。俄羅斯總統蒲亭也稱核戰不會有贏家。

路透社報導，兩位領袖發布書面聲明之際，外交官員們正為了為期1個月的聯合國（UN）會議齊聚一堂，以檢討「禁止核子擴散條約」（NPT）。這場會議原訂2020年舉行，但被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情耽擱。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在會議中表示：「當前的核威脅為冷戰巔峰以來僅見。人類只要一個誤解、誤判，就會步向核毀滅。」

他並警告，中東、北韓、俄烏戰爭等帶有核威脅的危機正在惡化。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭幾天後，蒲亭（Vladimir Putin）便下令俄國核子嚇阻等部隊高度警戒，理由是北大西洋公約組織（NATO）領袖發出挑釁聲明，以及西方對莫斯科實施經濟制裁。

但在寫給禁止核子擴散條約檢討會議與會者的信函中，蒲亭表示：「核戰不會有贏家，永遠不應發動，我們支持給予全球所有人公平且不可分割的安全。」

莫斯科與華府去年將「新戰略武器裁減條約」（New START）效期延長至2026年。這項條約為雙方可部署的戰略核彈頭數量設定上限，也限制了陸射、潛射飛彈，以及可掛載核武器的轟炸機。

拜登（Joe Biden）表示：「我的政府準備好迅速協商新的軍備控制架構，以在新戰略武器裁減條約2026年到期後予以取代。但協商需要一個有意願並秉持善意的夥伴。俄國應表明準備好與美國恢復協商核軍備控制。」

但俄國駐聯合國代表團質疑美國是否準備好協商，指控華府因烏克蘭衝突而退出與莫斯科的戰略穩定談判。

傳統上，軍備控制是一個全球有可能取得進展的領域。而在聯合國召開禁止核子擴散條約檢討會議之際，俄羅斯已入侵烏克蘭長達5個月，美中關係也因台海議題而緊繃。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110802

蒲亭
德國拉燃煤電廠解危 氣候目標恐犧牲 誤解恐引發核毀滅 美英法籲俄國停止危險言行
拜登
對抗猴痘疫情 傳拜登將任命白宮協調指揮官 美狙殺蓋達首腦薩瓦里 追擊行動細節曝光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
對抗猴痘疫情 傳拜登將任命白宮協調指揮官