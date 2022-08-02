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中共考察船將停靠斯里蘭卡 引發印度關切

2022/8/2 19:39
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（中央社可倫坡2日綜合外電）斯里蘭卡港口近日排定將允許一艘中國考察船靠岸，引發印度關切。斯里蘭卡當局今天表示，這艘船僅會停靠加油並補給物資。

法新社報導，根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic，中共考察船「遠望5號」預定於8月11日停靠斯里蘭卡南部、中國租用營運的赫班托達港（Hambantota Port）。

印度媒體報導，新德里（New Delhi）憂心這艘船是來執行間諜任務，偵查印度行動，已向斯里蘭卡當局提出抗議。

根據印度媒體CNN-News18，遠望5號是一艘兩用間諜船，可以監測太空與衛星，在發射洲際彈道飛彈時也有特殊作用。

斯里蘭卡政府發言人表示，內閣今天經過商議，仍決定允許船隻靠港。

發言人表示，「斯里蘭卡正面臨空前經濟危機，印度和中國都在這個關鍵時刻對我們伸出援手。」

「總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）告知內閣，這項議題將透過與各方對話，以外交方式解決。中印雙方都是重要的朋友。」

發言人稱，這艘船將停靠赫班托達港約1週，進行燃料和物資補給，且不會在斯里蘭卡水域從事任何活動。

另名部會首長納納雅克拉（Manusha Nanayakkara）在同一場記者會上表示，中共考察船先前曾18次停靠斯里蘭卡港口，遠望5號只是要靠港加油。

法新社無法立即取得印度駐可倫坡高級專員公署的相關評論。

不過，印度當局上週表明，將密切監控「任何可能危害印度安全與經濟利益的行動，並採取所有必要保護措施」。

2014年，2艘中國潛艦曾不顧印度反對，停靠斯里蘭卡。自此之後，中國潛艦就不曾造訪斯里蘭卡港口。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110802

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