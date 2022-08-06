美國賓士女駕駛闖紅燈撞入車流 慘烈車禍釀5屍6命

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國加州一名孕婦4日和男友、兒子開車前往產檢路上，遭到一名駕駛賓士車的女護理師高速撞上，車子瞬間燒成火球，一家3口連同未出生的嬰兒慘死。這起慘烈車禍共造成6死8傷。

當地媒體報導，肇事的黑色賓士車駕駛是37歲的女護理師林頓（Nicole Lorraine Linton）。她於4日下午1時30分過後高速行經溫莎山丘（Windsor Hills）一處十字路口，闖紅燈撞進加油站附近的車流當中，至少6輛車遭到波及。

多輛汽車瞬間起火燃燒，目擊的路人試圖上前拉出受困車裡的人，但因為火勢太大無法靠近。

其中一名死者是23歲孕婦萊恩（Asherey Ryan），她11個月大的兒子和24歲男友萊斯特（Reynold Lester）也在車禍中喪命。她的姊姊表示，當天一家人出門去產檢。

她的姊姊柯爾（Sha'seana Kerr）說，她和妹妹住在一起。那天妹妹說，「我愛妳，我要出門去產檢了」。她問妹妹，為何不把小外甥留在家，妹妹回答，「我要帶我兒子去兜兜風」，沒想到發生這起令全家人心碎的慘劇。

這起車禍另外造成1名男子與1名女子喪命，兩人的姓名並未揭露。

加州公路警察（California Highway Patrol）表示，肇事女駕駛林頓在車禍中受傷，因涉嫌嚴重疏忽導致的駕車殺人罪遭到拘留。

林頓肇事的原因還不清楚，當局並未透露她在事發當時是否受到藥物或酒精影響。根據影片，黑色賓士撞入車流時完全沒有減速。

美聯社報導，車禍發生當下，多人被從汽車裡拋出，2輛汽車瞬間起火。根據電視台畫面，事後街道上可看到被燒得漆黑的汽車骨架，還有孩童的汽車座椅。

加州公路警察表示，判斷賓士車當時車速至少為時速80公里。

不少人在事發路口留下鮮花和蠟燭，以悼念亡者。

在附近加油站工作的員工桑傑士（Henry Sanchez）表示，他當時站在收銀台前，「突然聽到畢生從未聽過的巨大聲響」。「感覺就像是兩輛火車相撞，金屬撞上金屬。」

他看到許多人衝上前想要幫忙，卻被火勢阻擋，直到消防人員趕來救援。「我記得大家都想衝上前滅火，盡可能把人救出來，但我們無能為力。」（譯者：戴雅真）1110806