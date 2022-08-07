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拜登COVID-19篩檢呈陰性 為求審慎繼續隔離

2022/8/7 01:36
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登於7月21日確診（2019冠狀病毒疾病）後，7月26日康復，7月30日又由陰轉陽。白宮醫師表示，他今天的篩檢結果再度呈現陰性。

法新社報導，白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）發布聲明表示，「總統仍感覺健康狀況良好。今天早上他的SARS-CoV-2抗原檢測呈陰性。」

79歲的拜登是美國史上最年長的總統，早已完成2劑疫苗接種並施打2劑追加劑。他於7月21日確診COVID-19，當時他有喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，隨後在白宮隔離，並接受抗病毒處方藥Paxlovid治療。篩檢結果呈現「復發陽性」（rebound positivity）後，他繼續自我隔離。

歐康納指出，為求審慎，拜登接下來仍將繼續隔離，以等待第二次陰性篩檢結果。

根據總統的官方日程安排，拜登計畫於8日往南部肯塔基州，視察當地的毀滅性洪災。（譯者：施施）1110807

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