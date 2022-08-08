印度神廟踩踏事件 至少3死數傷

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（中央社記者林行健新德里8日專電）印度人宗教信仰虔誠，但有時卻陷入狂熱，導致意外發生。今天清晨，印度西部拉吉斯坦省（Rajasthan）一座神廟發生踩踏事件，導致至少3人死亡、多人受傷。

拉吉斯坦省席卡縣（Sikar）警方表示，今天是印度教曆的斷食日之一，轄區內卡圖席亞姆（Khatu Shyam）神廟昨天傍晚就湧進大批信徒等候，清晨5時15分左右，神廟大門一開，信徒蜂湧而入。

過程中有多人被推倒踩踏，其中3名婦女在送醫途中死亡，包括一名60多歲的長者，另有多人受傷。

警方估計，事發時，現場約有10萬名信徒。

印度總理莫迪（Narendra Modi）已在推特發文表示哀痛，並稱會為傷者祝禱，希望他們早日康復。

卡圖席亞姆神廟裏供奉著傳說中的勇士巴爾巴里卡（Barbarika），這名勇士因獻上自己的頭顱以避免戰爭造成生靈塗炭，而獲得神明「黑天」（Krishna）的讚許。

這座神廟是拉吉斯坦省的朝聖地之一，許多信徒相信，只要在廟裏頌念巴爾巴里卡之名，就會得到祝福。

今年元旦，查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）的毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine）也發生踩踏事件，至少12名信徒喪生、20人受傷。（編輯：黃自強）1110808